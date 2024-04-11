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4教保員列被告！北投爆托嬰中心集體虐童 士檢分案偵辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北投某托嬰中心爆發集體虐嬰，至少8名幼童遭虐待或不正當行為。圖／北市議員林延鳳提供
北投某托嬰中心爆發集體虐嬰，至少8名幼童遭虐待或不正當行為。圖／北市議員林延鳳提供

北投托嬰中心爆發集體虐童，至少8名幼童受害，遭市府命停業１年，士林地檢署婦幼專組，昨日收到北市社會局相關卷證，立即分案偵辦，共有4名教保員列為被告，涉施暴虐待幼童，全案依兒童及少年福利與權益保障法偵辦中，尚未約談或搜索。

北市議員林延鳳今質詢時踢爆，北投某托嬰中心集體虐童，林延鳳稱受害家長陳情，1歲半的幼童遭教保員掌嘴、用力拉扯，還疑似被拖去撞牆，孩子拒絕去托嬰中心，托嬰中心稱「孩子咬到上嘴唇內側」直到看監視器才發現是教保員虐待；托嬰中心負責人一度要求施暴者下跪道歉，企圖私了，家長難以接受。

社會局指出，1月26日發生虐嬰案，經調閱托嬰中心30天的監視器釐清案情，再揪出另3名教保員涉案，今年3月13日確認共計4人涉嫌對虐待幼童或不正當行為，4人分別處以8至20萬元罰鍰並公布姓名；3月28日對托嬰中心處以最重罰緩60萬元，今年7月起停辦1年，2023年評鑑降為乙等，並協助現有兒童轉託事宜。

士檢今指出，北投托嬰中心案昨社會局移送相關案件卷證，已由婦幼專組檢察官分案，依兒少法偵辦，將盡速釐清全案事實，嚴正處理維護兒少權益。

北投 托嬰 監視器 虐童

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