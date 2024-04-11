聽新聞
test
0:00 / 0:00
涉「拔蘿蔔」集體虐嬰 托嬰中心關閉粉專、致電稱「不便透露」
台北市北投區私立某托嬰中心爆發虐嬰案，事發後家長再爆料「拔蘿蔔」事件。上午托嬰中心Facebook粉專還開放，下午直接關閉；記者致電托嬰中心，員工說「不方便透露」便掛電話。北市社會局澄清，當初看監視器發現老師沒有不當行為，孩童手也沒有脫臼，加上家長未通報與報案，因此才沒有查下去。
北市議員林延鳳踢爆某私立托嬰中心集體虐童案，社會局調查後發現4名教師涉案、至少8孩童受傷；而家長也在群組爆料，去年3月就曾發生「拔蘿蔔」事件，疑似造成孩童手臂脫臼。
該托嬰中心2019年成立，經營理念寫下「培育孩童發掘自我特質」，好奇心、主動性、探索性，強化生理、情緒、社會行為、創造力及認知等各領域發展，針對孩童特點，透過遊戲、實際操作，因循其規律誘導學習，進而發展其潛能；經營項目為「三歲以下學齡前兒童教育」
記者2度致電該托嬰中心，對方聽見要採訪便改變口氣詢問「有什麼事情嗎？」，戒心相當重，進一步詢問對於虐童案回應，接電話的員工僅回應「我們現在社會局還在調查中，不方便透露什麼」，並說不會接受採訪，對於粉專關閉也不願回應。
有關「拔蘿蔔」事件，北市社會局澄清，孩童媽媽其實不是外國人，手臂也沒有脫臼，只是有誤會。社會局表示，那時孩童狀況不好，媽媽擔心托嬰中心有狀況，所以和幾個家長討論後一起看監視器，其中有老師拉孩童手臂動作有疑慮，最開始擔心的媽媽看完後覺得狀況不嚴重，就沒有通報、報警，其實該托嬰中心也有主動向社會局告知此事。
社會局說，其他幾個家長則不想繼續在同一個地方托嬰，轉托其他中心。社會局事後調查，也認為老師的動作沒有達到「不當對待」的標準，強調每家托嬰中心每年都會去稽查、輔導至少6次，有疑慮一定會調監視器，逐秒審視、彙整專家意見，進行後續處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言