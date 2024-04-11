涉「拔蘿蔔」集體虐嬰 托嬰中心關閉粉專、致電稱「不便透露」

台北市北投區某私立托嬰中心涉嫌虐嬰，至少8人受害，粉專上午還正常運作，下午就直接關閉。圖／翻攝北市某私立托嬰中心FB粉專

台北市北投區私立某托嬰中心爆發虐嬰案，事發後家長再爆料「拔蘿蔔」事件。上午托嬰中心Facebook粉專還開放，下午直接關閉；記者致電托嬰中心，員工說「不方便透露」便掛電話。北市社會局澄清，當初看監視器發現老師沒有不當行為，孩童手也沒有脫臼，加上家長未通報與報案，因此才沒有查下去。

北市議員林延鳳踢爆某私立托嬰中心集體虐童案，社會局調查後發現4名教師涉案、至少8孩童受傷；而家長也在群組爆料，去年3月就曾發生「拔蘿蔔」事件，疑似造成孩童手臂脫臼。

該托嬰中心2019年成立，經營理念寫下「培育孩童發掘自我特質」，好奇心、主動性、探索性，強化生理、情緒、社會行為、創造力及認知等各領域發展，針對孩童特點，透過遊戲、實際操作，因循其規律誘導學習，進而發展其潛能；經營項目為「三歲以下學齡前兒童教育」

記者2度致電該托嬰中心，對方聽見要採訪便改變口氣詢問「有什麼事情嗎？」，戒心相當重，進一步詢問對於虐童案回應，接電話的員工僅回應「我們現在社會局還在調查中，不方便透露什麼」，並說不會接受採訪，對於粉專關閉也不願回應。

有關「拔蘿蔔」事件，北市社會局澄清，孩童媽媽其實不是外國人，手臂也沒有脫臼，只是有誤會。社會局表示，那時孩童狀況不好，媽媽擔心托嬰中心有狀況，所以和幾個家長討論後一起看監視器，其中有老師拉孩童手臂動作有疑慮，最開始擔心的媽媽看完後覺得狀況不嚴重，就沒有通報、報警，其實該托嬰中心也有主動向社會局告知此事。