趁台2線雙黃線變黃虛線...槽車逆向超車撞上計程車逃逸下場慘
文姓男子駕駛曳引槽車行駛台2線，在雙黃線路段一路跟著前方「車隊」前進，一變換黃色虛線路段，就往左駛入對向車道，超越前方計程車返回原車道時，兩車碰撞。文男肇事後駛離現場，警方接獲計程車司機魏姓女子報案，認定文男有超車違規、肇事逃逸行為，可處以罰鍰和吊銷駕駛處分。
警方調查，20多歲的文姓男子3月16日上午駕駛槽車，沿台2線北部濱海公路基隆往宜蘭方向行駛，在指標91公里新北市貢寮區澳底路段，跨越道路中央分向線，超越前方由魏女駕駛的計程車，並在返回原先車道，兩車發生碰撞。
事故發生後，魏女把車停下，見文男駕駛槽車駛離現場，向警方報案；車內乘客事後有到醫院就醫。魏女的行車記錄器拍下車禍發生過程，警方查出文男身分後，通知到案說明，認定違規行為。
警方依道路交通處罰條例第47條第1項第4款，舉發文男超車時未行至安全距離即行駛入原行路線，可罰1200元以上，2400元以下罰鍰。肇事致人受傷而逃逸行為，依同條例第62條規定，可處吊銷駕駛執照。
行駛在槽車後方汽車的行車記錄器畫面顯示，文男駕駛槽車緊跟在魏女駕駛的計程車後方，計程車前方還有4輛轎車。文男行駛在禁止超車的雙黃線路段，一路跟著計程車前進，但在道路中央雙黃線變成黃虛線後，文男隨即往左開進對向車道，加速超越計程車，並在返回原車道時碰撞計程車。
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