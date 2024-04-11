網拍悠遊卡小心詐騙！認明3大特徵 上官網專區確認
詐騙日益猖獗，手法推陳出新，甚至出現悠遊卡假粉專販賣假悠遊卡進行詐騙。悠遊卡公司表示，為了防止消費者受騙，日前在官網建置「反詐騙專區」，今正式上線，只要民眾對想購買的悠遊卡有疑慮，可至「反詐騙專區」，確認販售通路是否為悠遊卡正式販售管道、是否為正版悠遊卡。
悠遊卡公司表示，「反詐騙專區」於官網首頁的快速連結區塊中，專區有許多重要訊息，包括如何辨識正版悠遊卡、悠遊卡販售管道、悠遊卡社群官方帳號的正確網址等重要訊息。
悠遊卡公司指出，悠遊卡官方不會在Facebook粉絲頁販售悠遊卡，正版悠遊卡商品也不會在一頁式網頁販售。所以消費者若有遇到FB廣告、一頁式網頁販售悠遊卡產品，皆勿下單購買，以免受騙，在FB、Instagram上請認明有藍勾勾的悠遊卡官方粉絲專頁，不要隨意加入不明的社群帳號。
反詐騙專區除提供悠遊卡網路販售管道及授權合作發行的線上銷售通路，可選購正版悠遊卡，也教導民眾辨識正版悠遊卡的三大特徵，外觀上必備「悠遊卡企業標誌」、「客服電話」及「卡號」。
悠遊卡公司說，今年2月成立反詐騙小組，每日積極於社群搜尋檢舉，2月至3月底已檢舉15起案件，遭檢舉仿冒粉絲帳號平均於1至2日內下架，並立即向165反詐騙專線檢舉。民眾若發現疑似仿冒悠遊卡或假網頁販售悠遊卡，可通報悠遊卡客服或直接撥打165檢舉。
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