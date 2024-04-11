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影／高雄警破門查緝天九賭場 33男女賭客逃竄無門

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方今天查緝賭場，在大寮區江山路1處廠房破門抓賭。賭客聽見警方破門聲往後門逃竄，仍被埋伏員警攔下去路，共查獲33名男女聚集賭天九牌。將全案依賭博罪嫌移送法辦。

高雄市警方接獲檢舉賭場，督察室與林園分局共組專案小組，今天凌晨4時50分，會同保安警察大隊特勤中隊警力突襲抓賭場。30多名賭客一窩蜂往後門逃竄，被員警堵住去路，束手就擒。

警方查出，鄭姓男子（26歲）涉嫌主持賭場，並由凌姓男子（32歲）負責把風，31名賭客賭天九牌，查扣賭資及抽頭金23萬餘元。警方一一查賭客身分，另發現力姓女子(31歲)涉嫌持有25公克K他命。

警詢後，將鄭、凌2人依賭博罪嫌查辦，力姓女子依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署，其餘賭客依社會秩序維護法裁罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄警方在大寮區某工廠廠房，查獲天九牌賭場，逮捕33名男女。記者林保光／翻攝
高雄警方在大寮區某工廠廠房，查獲天九牌賭場，逮捕33名男女。記者林保光／翻攝
高雄警方在大寮區某廠房，破門查緝賭場。記者林保光／翻攝
高雄警方在大寮區某廠房，破門查緝賭場。記者林保光／翻攝

毒品 賭博 賭場

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