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影／高雄男車牌掛口罩加1200元霸王油 警調監視器逮人

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄在地網路社群昨晚流傳一段轎車駕駛在加油站加1200元無鉛汽油，沒付錢竟直接駛離的影片；警方指出，該加油站27歲陳姓員工於今天凌晨1時許，向仁武分局報案，經擴大調閱監視器，追蹤到該輛加霸王油的白色轎車，而該駕駛除涉犯詐欺外，竟還以掛口罩方式遮蔽車牌，違反道路交通管理處罰條例第13條規定，最重可處4800元罰鍰。

仁武分局指出，這輛加霸王油的白色轎車，駕駛為男性，車上還載著一名女乘客；昨晚7時許，該車沿仁武區澄觀路右轉至仁林路時，迴轉停在路邊，疑加工懸掛口罩，用以遮蔽車牌，有計畫性地詐騙台糖仁林站加油員加霸王油，待油一加完，逕自加速離去。

由於，該車牌遭加工遮掩，確實難以辨識號碼，明顯觸犯道路交通管理處罰條例第13條規定，警方正擴大監視器深入偵查中。

白色轎車在台糖加油站加完霸王油後，直接開車駛離。圖／取自社會事新聞影音社群網站
白色轎車在台糖加油站加完霸王油後，直接開車駛離。圖／取自社會事新聞影音社群網站

加油站 口罩 監視器

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