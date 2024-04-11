影／高雄男車牌掛口罩加1200元霸王油 警調監視器逮人

高雄在地網路社群昨晚流傳一段轎車駕駛在加油站加1200元無鉛汽油，沒付錢竟直接駛離的影片；警方指出，該加油站27歲陳姓員工於今天凌晨1時許，向仁武分局報案，經擴大調閱監視器，追蹤到該輛加霸王油的白色轎車，而該駕駛除涉犯詐欺外，竟還以掛口罩方式遮蔽車牌，違反道路交通管理處罰條例第13條規定，最重可處4800元罰鍰。

仁武分局指出，這輛加霸王油的白色轎車，駕駛為男性，車上還載著一名女乘客；昨晚7時許，該車沿仁武區澄觀路右轉至仁林路時，迴轉停在路邊，疑加工懸掛口罩，用以遮蔽車牌，有計畫性地詐騙台糖仁林站加油員加霸王油，待油一加完，逕自加速離去。