聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄男車牌掛口罩加1200元霸王油 警調監視器逮人
高雄在地網路社群昨晚流傳一段轎車駕駛在加油站加1200元無鉛汽油，沒付錢竟直接駛離的影片；警方指出，該加油站27歲陳姓員工於今天凌晨1時許，向仁武分局報案，經擴大調閱監視器，追蹤到該輛加霸王油的白色轎車，而該駕駛除涉犯詐欺外，竟還以掛口罩方式遮蔽車牌，違反道路交通管理處罰條例第13條規定，最重可處4800元罰鍰。
仁武分局指出，這輛加霸王油的白色轎車，駕駛為男性，車上還載著一名女乘客；昨晚7時許，該車沿仁武區澄觀路右轉至仁林路時，迴轉停在路邊，疑加工懸掛口罩，用以遮蔽車牌，有計畫性地詐騙台糖仁林站加油員加霸王油，待油一加完，逕自加速離去。
由於，該車牌遭加工遮掩，確實難以辨識號碼，明顯觸犯道路交通管理處罰條例第13條規定，警方正擴大監視器深入偵查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言