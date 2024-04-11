快訊

禍從天降！廖老大名貴超跑運澎湖參賽 貨櫃突掉落砸毀千萬保時捷

離婚18年！大陸知名變性主持人金星復婚 「1細節」甜暈網友

影／北宜公路傳翻車事故 大貨車疑過彎車速快自摔

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市坪林區北宜公路32.8公里處今天中午驚傳翻車事故， 許姓男子駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經該處彎道時，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔，所幸許男輕傷且未波及其他車輛。事故現場現由警方管制交通並依規定進行調查中。

新北市新店警方今天中午12時27分獲報，坪林區北宜公路32.8公里發生車禍，有人受傷，員警及消防救護人員迅速趕抵，發現許姓男子（42歲）駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經該處彎道時，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔。

據了解，許男今天一早桃園市送乾貨至宜蘭縣，結束後要返程趕回桃園公司，所幸許男輕傷且未波及其他車輛。事故現場現由警方管制交通並依規定進行調查中。

新北市坪林區北宜公路32.8公里處今天中午驚傳翻車事故， 許姓男子駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路32.8公里處今天中午驚傳翻車事故， 許姓男子駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔。記者王長鼎／翻攝
許姓男子駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經新北市坪林區北宜公路32.8公里處彎道時，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔，所幸許男輕傷且未波及其他車輛。記者王長鼎／翻攝
許姓男子駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經新北市坪林區北宜公路32.8公里處彎道時，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔，所幸許男輕傷且未波及其他車輛。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路32.8公里處今天中午驚傳翻車事故， 許姓男子駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經該處彎道時，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路32.8公里處今天中午驚傳翻車事故， 許姓男子駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經該處彎道時，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔。記者王長鼎／翻攝

宜蘭 車禍

延伸閱讀

影／看準大貨車臨停不鎖門 彰化無業男一周連偷6車...花光10萬多贓款

地震落石砸死大貨車司機家中經濟變故 警伸援救急

布局參選宜蘭縣長？陳金德傳將接任工程會主委兼政委

新店8房下陷社區多處違建幾乎懸空 新北已連夜火速拆除

相關新聞

影／北宜公路傳翻車事故 大貨車疑過彎車速快自摔

新北市坪林區北宜公路32.8公里處今天中午驚傳翻車事故， 許姓男子駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經該處彎道時，疑車速...

酒後失態摟人妻歌手張涵雅 竹市議員陳建名承諾不再公開飲酒

民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名昨天被爆料3月底在聚會場合上勾肩、強摟新竹市議員吳國寶的歌手妻子張涵雅，引發熱議。...

禍從天降！廖老大名貴超跑運澎湖參賽 貨櫃突掉落砸毀千萬保時捷

2024澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽13日至14日將在澎湖舉行4回合賽事，參賽車輛陸續運抵澎湖，但今天在湖西龍門...

被現役警留言嗆「腦殘破麻」...三立女主播提告 警方曝1原因讓她看傻眼

「三立電視台」記者馬郁雯日前在立法院採訪時，對民眾黨立委黃國昌直播募款提出質疑，事後大量「昌粉」至馬郁雯粉絲專頁留言謾罵...

趁台2線雙黃線變黃虛線...槽車逆向超車撞上計程車逃逸下場慘

文姓男子駕駛曳引槽車行駛台2線，在雙黃線路段一路跟著前方「車隊」前進，一變換黃色虛線路段，就往左駛入對向車道，超越前方計...

車牌逾檢註銷 高雄男借牌上路欲蓋彌彰下場慘

台南市警六分局員警昨執行國小護童勤務，發現路過一輛黑色轎車車身明顯以人工手塗，經查詢該車牌已逾檢註銷，車型、車色均不符，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。