影／北宜公路傳翻車事故 大貨車疑過彎車速快自摔

新北市坪林區北宜公路32.8公里處今天中午驚傳翻車事故， 許姓男子駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經該處彎道時，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔，所幸許男輕傷且未波及其他車輛。事故現場現由警方管制交通並依規定進行調查中。

新北市新店警方今天中午12時27分獲報，坪林區北宜公路32.8公里發生車禍，有人受傷，員警及消防救護人員迅速趕抵，發現許姓男子（42歲）駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經該處彎道時，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔。