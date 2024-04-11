影／北宜公路傳翻車事故 大貨車疑過彎車速快自摔
新北市坪林區北宜公路32.8公里處今天中午驚傳翻車事故， 許姓男子駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經該處彎道時，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔，所幸許男輕傷且未波及其他車輛。事故現場現由警方管制交通並依規定進行調查中。
新北市新店警方今天中午12時27分獲報，坪林區北宜公路32.8公里發生車禍，有人受傷，員警及消防救護人員迅速趕抵，發現許姓男子（42歲）駕駛大貨車由宜蘭往新店方向行駛，行經該處彎道時，疑車速過快不慎連人帶車朝右側翻自摔。
據了解，許男今天一早桃園市送乾貨至宜蘭縣，結束後要返程趕回桃園公司，所幸許男輕傷且未波及其他車輛。事故現場現由警方管制交通並依規定進行調查中。
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