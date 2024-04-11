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影／看準大貨車臨停不鎖門 彰化無業男一周連偷6車...花光10萬多贓款

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣33歲陳姓男子專挑送貨臨停沒鎖門的大貨車，竊取車上財物，得手約11萬元都花用一空，警方根據路口和商家的監視錄影畫面，循線在員林火車站高架橋下逮捕他。陳嫌坦承行竊，被依竊盜及詐欺罪嫌移送偵辦。

員林警方今指出，陳男無業，經常離家在外遊蕩，發現送貨臨停的大貨車都沒鎖門，連續在員林市區作案六次，拿走司機放在副駕駛座的錢包，得手5萬多元現金和數張金融卡，他用金融卡到超商購買遊戲點數後轉賣，得款5萬4千元，連同現金都花在吃喝玩樂。

被害司機向員林警分局員林派出所報案，警方調閱監視錄影畫面，看見陳男空手靠近大貨車，離開時手臂夾皮包，認定他涉有重嫌，報請彰化地檢署指揮偵辦，過濾市區路口監視錄影畫面，看見陳男經常夜間到員林火車站高架橋下過夜，連日埋伏守候，本月8日深夜逮捕他。

員林警分局除加強巡邏市區，分局長吳詠傑也提醒駕駛人臨時卸貨或短時間離開車輛，車門仍需上鎖，避免被偷竊財物徒增自身困擾。

彰化縣陳姓男子空手靠近大貨車，離開時手裡多了錢包。圖／民眾提供
彰化縣陳姓男子空手靠近大貨車，離開時手裡多了錢包。圖／民眾提供
彰化縣陳姓男子發現對面有臨停大貨車，站著等待下手時機。圖／民眾提供
彰化縣陳姓男子發現對面有臨停大貨車，站著等待下手時機。圖／民眾提供

偷竊 彰化 竊盜

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