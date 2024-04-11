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清明掃墓野火不斷 台南消防局祭鐵腕開罰9人每人3千

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

今年清明期間掃墓不慎引發野火不斷，令台南消防局消防員疲於奔命，經清查後，消防局針對違規田野引火燃燒共開出9張舉發單，分別是佳里區2件、將軍區1件、新市區1件、學甲區1件、玉井區3件及官田區1件，而每1張裁罰金額3000元罰鍰。

消防局呼籲，民眾每年掃墓不燃燒紙錢，盡量以功代金取代燃燒金紙，如果燃燒金紙一定注意餘燼，避免產生野火，造成空氣汙染，更可怕造成不必要財物損失或傷亡。

然而，該局每年在重點墓地派遣各轄區消防隊啟動墓地巡視防護、實施防火宣導，發放小水袋，預防火災發生，但仍發現違反引火燃燒田野行為人，立即嚴正開立了9張舉發單，以儆效尤。

消防局重申，台南市已公告禁止田野引火燃燒行為，一旦有違反消防法，立即開出舉發單，另若造成空氣汙染、或影響財損、人命傷亡，再依空汙法等相關法規處罰及究責。

消防局長李明峯也提醒，切勿用火除草，或農田收成整地勿焚燒稻草，以免觸犯消防法遭罰。

今年清明期間掃墓不慎引發野火不斷，令台南消防局消防員疲於奔命。圖／讀者提供
今年清明期間掃墓不慎引發野火不斷，令台南消防局消防員疲於奔命。圖／讀者提供
消防局重申，台南市已公告禁止田野引火燃燒行為，一旦有違反消防法，立即開出舉發單。圖／讀者提供
消防局重申，台南市已公告禁止田野引火燃燒行為，一旦有違反消防法，立即開出舉發單。圖／讀者提供

消防員 火災 金紙

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