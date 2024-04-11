清明掃墓野火不斷 台南消防局祭鐵腕開罰9人每人3千
今年清明期間掃墓不慎引發野火不斷，令台南消防局消防員疲於奔命，經清查後，消防局針對違規田野引火燃燒共開出9張舉發單，分別是佳里區2件、將軍區1件、新市區1件、學甲區1件、玉井區3件及官田區1件，而每1張裁罰金額3000元罰鍰。
消防局呼籲，民眾每年掃墓不燃燒紙錢，盡量以功代金取代燃燒金紙，如果燃燒金紙一定注意餘燼，避免產生野火，造成空氣汙染，更可怕造成不必要財物損失或傷亡。
然而，該局每年在重點墓地派遣各轄區消防隊啟動墓地巡視防護、實施防火宣導，發放小水袋，預防火災發生，但仍發現違反引火燃燒田野行為人，立即嚴正開立了9張舉發單，以儆效尤。
消防局重申，台南市已公告禁止田野引火燃燒行為，一旦有違反消防法，立即開出舉發單，另若造成空氣汙染、或影響財損、人命傷亡，再依空汙法等相關法規處罰及究責。
消防局長李明峯也提醒，切勿用火除草，或農田收成整地勿焚燒稻草，以免觸犯消防法遭罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言