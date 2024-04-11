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獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼
議員林延鳳今踢爆北投某托嬰中心集體虐嬰，本報記者獨家掌握，該托嬰中心並非首次虐待孩童，去年3月早發生「拔蘿蔔」事件。家長在群組中提到，托嬰中心主任當時單手拉起孩童的手臂，導致脫臼，因為孩童媽媽是外配，加上過一段時間沒證據，該事件才不了了之。
台北市長蔣萬安今赴台北市議會進行虐兒與食安專案報告，議員踢爆，北投某托嬰中心爆發集體虐嬰，經吹哨者檢舉並提告，社會局發現有4名教保員涉及施暴，至少8名孩童受害。蔣萬安回應，確實有4人涉案，已懲處該托嬰中心停業1年，未來也會增加抽查頻率。
據了解，該外配家長沒有報案，由於外配媽媽比較弱勢，擔心資訊不對等與無法溝通，不想惹事，過了一段時間也沒有證據，最後帶著孩子轉學，該事件僅在地方群組內流傳，有其他家長發現後也陸續將孩子轉去他校，也因為沒被爆出，該托嬰中心2023年評鑑還拿到甲等。
北投某托嬰中心集體虐嬰案爆發後，有家長在群組提到，去年3月中旬曾發生「拔蘿蔔」事件，原本老師離職後，由主任代班，園方聲稱之前的老師管教鬆散，主任接手後小孩才會反彈，最後發生手臂脫臼狀況，當初4位學生的家長看了監視器集體退班。
另外有家長說，自己的孩子在情緒上反彈，但因為沒有受傷，也沒證據可以供，去年同桌小孩媽媽和學校反映問題，查看監視器才知道主任單手拉小孩的手又放開；其他家長則說「沒事都是好事」，密切關注孩子有無異常，或是老師接學生時要注意孩童反應，有的在門口就開始哭鬧。
爆料者指出，台北市社會局早耳聞此事，但該外配家長苦無證據，沒有報警，所以沒有要追究，也沒辦法追究，只能帶著孩子轉學，批評社會局長握度不足、去年評鑑完全沒發現。
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