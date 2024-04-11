快訊

獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼

地震救援第9天 中和礦場蒼蠅聚集飄散異味鎖定熱區

今年全球百萬美元富豪移民人數將創紀錄 美國人最愛取得這些國家護照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

議員林延鳳今踢爆北投某托嬰中心集體虐嬰，本報記者獨家掌握，該托嬰中心並非首次虐待孩童，去年3月早發生「拔蘿蔔」事件。家長在群組中提到，托嬰中心主任當時單手拉起孩童的手臂，導致脫臼，因為孩童媽媽是外配，加上過一段時間沒證據，該事件才不了了之。

台北市長蔣萬安今赴台北市議會進行虐兒與食安專案報告，議員踢爆，北投某托嬰中心爆發集體虐嬰，經吹哨者檢舉並提告，社會局發現有4名教保員涉及施暴，至少8名孩童受害。蔣萬安回應，確實有4人涉案，已懲處該托嬰中心停業1年，未來也會增加抽查頻率。

據了解，該外配家長沒有報案，由於外配媽媽比較弱勢，擔心資訊不對等與無法溝通，不想惹事，過了一段時間也沒有證據，最後帶著孩子轉學，該事件僅在地方群組內流傳，有其他家長發現後也陸續將孩子轉去他校，也因為沒被爆出，該托嬰中心2023年評鑑還拿到甲等。

北投某托嬰中心集體虐嬰案爆發後，有家長在群組提到，去年3月中旬曾發生「拔蘿蔔」事件，原本老師離職後，由主任代班，園方聲稱之前的老師管教鬆散，主任接手後小孩才會反彈，最後發生手臂脫臼狀況，當初4位學生的家長看了監視器集體退班。

另外有家長說，自己的孩子在情緒上反彈，但因為沒有受傷，也沒證據可以供，去年同桌小孩媽媽和學校反映問題，查看監視器才知道主任單手拉小孩的手又放開；其他家長則說「沒事都是好事」，密切關注孩子有無異常，或是老師接學生時要注意孩童反應，有的在門口就開始哭鬧。

爆料者指出，台北市社會局早耳聞此事，但該外配家長苦無證據，沒有報警，所以沒有要追究，也沒辦法追究，只能帶著孩子轉學，批評社會局長握度不足、去年評鑑完全沒發現。

北投某托嬰中心今爆出集體虐嬰案，有4教師涉案、至少8人受傷；但有家長爆料，該托嬰中心去年3月就發生過虐童案，主任把孩童的手拉扯到脫臼。圖／讀者提供
北投某托嬰中心今爆出集體虐嬰案，有4教師涉案、至少8人受傷；但有家長爆料，該托嬰中心去年3月就發生過虐童案，主任把孩童的手拉扯到脫臼。圖／讀者提供
北投某托嬰中心今爆出集體虐嬰案，有4教師涉案、至少8人受傷；但有家長爆料，該托嬰中心去年3月就發生過虐童案，主任把孩童的手拉扯到脫臼。圖／讀者提供
北投某托嬰中心今爆出集體虐嬰案，有4教師涉案、至少8人受傷；但有家長爆料，該托嬰中心去年3月就發生過虐童案，主任把孩童的手拉扯到脫臼。圖／讀者提供
北投某托嬰中心今爆出集體虐嬰案，有4教師涉案、至少8人受傷；但有家長爆料，該托嬰中心去年3月就發生過虐童案，主任把孩童的手拉扯到脫臼。圖／讀者提供
北投某托嬰中心今爆出集體虐嬰案，有4教師涉案、至少8人受傷；但有家長爆料，該托嬰中心去年3月就發生過虐童案，主任把孩童的手拉扯到脫臼。圖／讀者提供
北投某托嬰中心今爆出集體虐嬰案，有4教師涉案、至少8人受傷；但有家長爆料，該托嬰中心去年3月就發生過虐童案，主任把孩童的手拉扯到脫臼。圖／讀者提供
北投某托嬰中心今爆出集體虐嬰案，有4教師涉案、至少8人受傷；但有家長爆料，該托嬰中心去年3月就發生過虐童案，主任把孩童的手拉扯到脫臼。圖／讀者提供

外配 托嬰

延伸閱讀

寶林案未帶回「嫌疑食品」議員促超前修法蔣萬安允研議

蔣萬安赴議會 針對寶林食安、剴剴兒虐案專案報告

北市疑食物中毒案連環爆 蔣萬安：成立檢驗專案

寶林茶室案中央不願扣食材？ 蔣萬安證實：的確第一時間不願意

相關新聞

獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼

議員林延鳳今踢爆北投某托嬰中心集體虐嬰，本報記者獨家掌握，該托嬰中心並非首次虐待孩童，去年3月早發生「拔蘿蔔」事件。家長...

酒後失態摟人妻歌手張涵雅 竹市議員陳建名承諾不再公開飲酒

民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名昨天被爆料3月底在聚會場合上勾肩、強摟新竹市議員吳國寶的歌手妻子張涵雅，引發熱議。...

清明掃墓野火不斷 台南消防局祭鐵腕開罰9人每人3千

今年清明期間掃墓不慎引發野火不斷，令台南消防局消防員疲於奔命，經清查後，消防局針對違規田野引火燃燒共開出9張舉發單，分別...

國1北345.9K岡山段貨車路肩側翻 男駕駛一度驚險受困

國道一號北向345.9公里高雄岡山路段，今天中午12時32分許，發生小貨車翻車事故，經警到場勘查發現，35歲林姓男駕駛的...

影／高雄汽機車路口衝撞 七旬夫婦摔車2傷

高雄市三民區昨天發生汽機車車禍，75歲老翁騎機車載七旬妻，在路口遭李姓女子開車撞上，2老受傷經送醫急救，幸只四肢擦挫傷，...

影／新莊重新堤外道自撞分隔島車身打橫 4車追撞2受傷

何姓男子今天開車經過新北市新莊區重新堤外道，不慎失控自撞分隔島，導致車身打橫與同向3車發生碰撞，造成2名騎士受輕傷，緊急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。