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影／有走失前科...台中西屯2頭黑羊亂竄 警勸誡飼主管好

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區福裕路在上月底有兩頭黑山羊在大街亂竄，幸未造成交通危害，警方獲報後，前往查處，發現兩頭黑山羊項圈上有飼主資訊，趕緊聯絡飼主領回，經查，該名飼主有飼養多頭山羊，過去已有走失紀錄，幸好未影響交通，警方提醒飼主，應做好約束責任，若影響交通，將依違反道交條例開罰。

第六警分局永福派出所巡佐陳福元、警員何侑勳在上月25日巡邏時，發現西屯區福裕路有2頭黑山羊在街頭遊走，因當時正值下班時段，車流量大，為維護用路人及羊隻安全，警方全力追趕，號召民眾以攤開雙手方式，將羊隻趕到一旁的草地上，並透過羊隻項圈上資訊，聯繫飼主領回。

經查，該名飼主是在自家空地飼養4、5頭的山羊，過去已有傳出過山羊走失的紀錄，此次又有兩頭山羊因不明原因偷溜，飼主也很頭痛，直說已考量將其中兩頭山羊賣往北部，以方便後續管理。

警方提醒飼主，若有飼養寵物，應善盡約束責任，避免任意竄入道路，若影響交通安全，可依道路交通管理處罰條例第84條規定處罰所有人或行為人，倘若因此而發生交通事故，飼主也需負起事故賠償責任。

台中市西屯區福裕路有兩頭黑山羊在街頭亂竄，警方獲報後到場查處。圖／第六警分局提供
台中市西屯區福裕路有兩頭黑山羊在街頭亂竄，警方獲報後到場查處。圖／第六警分局提供
台中市西屯區福裕路有兩頭黑山羊在街頭亂竄，警方獲報後到場查處。圖／第六警分局提供
台中市西屯區福裕路有兩頭黑山羊在街頭亂竄，警方獲報後到場查處。圖／第六警分局提供

山羊

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