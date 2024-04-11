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北市某托嬰中心爆集體虐嬰 社會局開罰4師8至20萬
北市議員林延鳳今踢爆北投某托嬰中心集體虐嬰，北市社會局調查後，發現有4名教師涉案、至少8孩童受害。社會局回應，無預警稽查和輔導訪視，1年至少6次，避免評鑑無法反映托嬰中心真實狀況，相關涉案教師分別處8至20萬罰鍰並公布姓名、托嬰中心處60萬罰鍰，今年7月起停業1年。
社會局指出，1月26日接獲通報，有2名托育人員對1名兒童疑似不當對待案件，經調閱全中心各角度30天監視器畫面，且就相關嫌疑人處以即刻停職。2月期間陸續針對疑似受不當對待兒童致電家長關懷，說明已進入兒保調查程序，及提供相關轉托資源。
社會局調查後，於3月13日專案會議確認，有4名托育人員違反「兒童及少年福利與權益保障法」，對兒童有虐待或不正當行為，分別處以8至20萬元罰鍰並公布姓名。機構部分因違反「兒少權法」，3月28日處以最重罰鍰60萬元，並命自2024年7月1日起停辦1年，及2023年評鑑成績降等為乙等，已積極協助現有收托兒童的轉托事宜。
北市社會局表示，依全國統一規定，托嬰中心評鑑每3年舉辦一次，是依評鑑當日現場資料及觀察給予評分而取得。
社會局說，為避免評鑑無法確認機構實際照顧品質或有人員流動等情形，台北市托嬰中心平時查核及輔導皆以無預警方式進行，稽查每半年一次、輔導每季一次，且評鑑設有績優排除機制，如發現超收、不當對待等嚴重違規等10大項目，撤銷其績優等第，降為乙等並命繳回獎勵金及獎狀。
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