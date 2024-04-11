不被愛的才是小三？兩女當街搶包 夫錄影交小三告正宮

林姓女子日前與丈夫外出運動，在台北市中山區錦州街上遭遇葉姓女子，因遭嗆「你老公已不愛你了」，又見葉女身上背的包包是丈夫送的，伸手奪取，2女當街拉扯，葉女事後以林女丈夫提供的錄影畫面報警提告林女涉嫌妨害自由罪，警詢後依法送辦。

警方調查，44歲葉女1月8日向台北市警局中山分局報案，提告41歲林女涉嫌妨害自由罪，指稱林女1月7日下午4時許在中山區錦州街上當街徒手拉扯葉女背包，經通知，林女到案後稱，葉女身上背的包包本來就是丈夫的，有權拿回，並非有意對葉女妨害自由。

據悉，林女懷疑丈夫出軌，案發時丈夫欲外出運動，林女便一同外出，果真在外遭遇葉女，由於先前葉女就曾現身，經林女婆婆拒絕才未進入家門，2女相遇劍拔弩張，葉女更嗆「你老公早就不愛你了」，雙方隨即爆發肢體衝突。