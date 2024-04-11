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影／1家3口台中開咖啡店 他嫌母不會用遙控器持刀行凶...母死父傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區一間民宅昨晚10時許傳家暴案件，涉案許姓男子有精神科就醫紀錄，案發時與六旬母親因使用電視遙控器起爭執，許男持水果刀，刺入母親的左胸近心臟位置，許母無生命跡象，送醫不治。檢警今天相驗釐清死因，全案依家暴殺人罪偵辦；經查，許男一家在住處經營咖啡店，與街訪鄰居相處正常，未曾聽聞糾紛，此次發生命案，鄰居都很震驚。

北屯區松竹里長簡禎緯說，聽聞此消息時十分驚訝、悲傷，許母一家三口在里內經營咖啡店已一段時間，未曾聽聞過有家庭糾紛，也無家暴相關的通報，許母有時看到他在附近會勘時，還會很熱情地邀約他進店喝咖啡，沒想到居然會發生命案。

經查，許男（36歲）有求助精神科、服用藥物的紀錄，昨天晚間10時許，許男精神狀況不佳，疑因母親不會操作電視遙控器，而與母親起口角，二人衍生衝突後，許男情緒失控持7公分水果刀理論，還持刀刺入六旬的母親（68歲）左胸，傷口靠近心臟附近，許與父親爭搶水果刀時，雙雙掛彩，其中許母傷勢嚴重，救護車到場時，許母已無生命跡象，三人送醫。

今天凌晨經中國醫藥大學急救後，因許母傷勢嚴重，已宣告不治，許與許父則輕傷，已出院，全案今天將由檢察官相驗，釐清死亡原因。

第五警分局表示，此案在案發後已派警員到場採證、釐清案發經過，因許男母親已身亡，將依家暴殺人罪方向偵辦此案。

台中市北屯區崇德六路一間民宅在昨晚傳出命案，許男持刀刺母，鬧出人命，許父也掛彩，三人送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區崇德六路一間民宅在昨晚傳出命案，許男持刀刺母，鬧出人命，許父也掛彩，三人送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區崇德六路一間民宅在昨晚傳出命案，許男持刀刺母，鬧出人命，許父也掛彩，三人送醫，許男一家三口在住處經營咖啡店。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區崇德六路一間民宅在昨晚傳出命案，許男持刀刺母，鬧出人命，許父也掛彩，三人送醫，許男一家三口在住處經營咖啡店。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區崇德六路一間民宅在昨晚傳出命案，許男持刀刺母，鬧出人命，許父也掛彩，三人送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區崇德六路一間民宅在昨晚傳出命案，許男持刀刺母，鬧出人命，許父也掛彩，三人送醫。記者陳宏睿／翻攝

家暴

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