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搶看電視？台中36歲男水果刀刺母左胸致死 父搶刀也受傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區崇德六路一棟大樓，10日晚間10時許傳出家暴案件，許姓男子疑精神狀況不佳，案發時與六旬母親因爭看電視而起口角，許男持水果刀，刺入母親的左胸近心臟位置，許母無生命跡象，送醫不治，檢警今天將相驗釐清死因，全案依家暴殺人罪偵辦，目前仍在詢問涉案許男與目擊經過的許父，釐清案發經過。

經查，許男（36歲）昨天晚間10時許，許男疑因精神狀況不佳，疑因與父母爭搶電視而起口角，許男情緒失控持7公分水果刀理論，許持長約7公分的水果刀刺入六旬的母親（68歲）左胸，傷口靠近心臟附近，許與父親爭搶水果刀時，雙雙掛彩，其中許母傷勢嚴重，救護車到場時，許母已無生命跡象，三人送醫。

今天凌晨經中國醫藥大學急救後，因許母傷勢嚴重，已宣告不治，許與許父則輕傷，已出院，全案今天將由檢察官相驗，釐清死亡原因。

第五警分局表示，此案在案發後已派警員到場採證、釐清案發經過，因許男母親已身亡，將依家暴殺人罪方向偵辦此案。

台中市北屯區崇德六路一棟大樓在10日晚間傳出家暴案件，六旬婦人胸部疑被兒子持水果刀刺傷送醫，經急救後不治，全案今將報請檢察官相驗。圖／本報資料照
台中市北屯區崇德六路一棟大樓在10日晚間傳出家暴案件，六旬婦人胸部疑被兒子持水果刀刺傷送醫，經急救後不治，全案今將報請檢察官相驗。圖／本報資料照

家暴 殺人

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