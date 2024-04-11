搶看電視？台中36歲男水果刀刺母左胸致死 父搶刀也受傷

台中市北屯區崇德六路一棟大樓，10日晚間10時許傳出家暴案件，許姓男子疑精神狀況不佳，案發時與六旬母親因爭看電視而起口角，許男持水果刀，刺入母親的左胸近心臟位置，許母無生命跡象，送醫不治，檢警今天將相驗釐清死因，全案依家暴殺人罪偵辦，目前仍在詢問涉案許男與目擊經過的許父，釐清案發經過。

經查，許男（36歲）昨天晚間10時許，許男疑因精神狀況不佳，疑因與父母爭搶電視而起口角，許男情緒失控持7公分水果刀理論，許持長約7公分的水果刀刺入六旬的母親（68歲）左胸，傷口靠近心臟附近，許與父親爭搶水果刀時，雙雙掛彩，其中許母傷勢嚴重，救護車到場時，許母已無生命跡象，三人送醫。

今天凌晨經中國醫藥大學急救後，因許母傷勢嚴重，已宣告不治，許與許父則輕傷，已出院，全案今天將由檢察官相驗，釐清死亡原因。