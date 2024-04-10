淡水河渡船擱淺53人受困河中 消防、海巡出動全數接駁上岸

新北市淡水河口今天傍晚傳出渡船擱淺，53人在河中央受困船上，消防局獲報後聯繫船長，所有人平安，預估漲潮即可脫困，但因河面上風大氣溫低，為避免旅客恐慌，仍決定出動硬殼船並請淡水海巡隊支援巡防艇，協助接駁所有旅客已平安上岸。

稍早消防局和海巡隊自晚間6時44分起，共分6個梯次，至晚間7時23分已將51名旅客全數從八里渡船頭平安接駁上岸，擱淺的船隻由航運公司等待漲潮自行處理，滬尾消防分隊留下2名隊員在船上陪同船長和船員。晚間7時37分，船已經脫困駛回碼頭。