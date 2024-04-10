快訊

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

一月內2次通報疑食物中毒 藏壽司「這間門市」遭令暫停營業

淡水河渡船擱淺53人受困河中 消防、海巡出動全數接駁上岸

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水河口今天傍晚傳出渡船擱淺，53人在河中央受困船上，消防局獲報後聯繫船長，所有人平安，預估漲潮即可脫困，但因河面上風大氣溫低，為避免旅客恐慌，仍決定出動硬殼船並請淡水海巡隊支援巡防艇，協助接駁所有旅客已平安上岸。

稍早消防局和海巡隊自晚間6時44分起，共分6個梯次，至晚間7時23分已將51名旅客全數從八里渡船頭平安接駁上岸，擱淺的船隻由航運公司等待漲潮自行處理，滬尾消防分隊留下2名隊員在船上陪同船長和船員。晚間7時37分，船已經脫困駛回碼頭。

今天是農曆初二碰上大潮，根據中央氣象署資料，淡水、八里地區今天近午11時38分最滿潮，之後逐漸退潮，傍晚5時58分最乾潮時，水位低於當地平均海平面大約159公分，而平常潮差小的時候，最乾潮的水位大約只會低於平均海平面16至65公分左右。

淡水河口交通渡船傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局和海巡隊共分6個梯次，晚間7時23分已將51名旅客全數自八里渡船頭安全接駁上岸。記者林昭彰／翻攝
淡水河口交通渡船傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局和海巡隊共分6個梯次，晚間7時23分已將51名旅客全數自八里渡船頭安全接駁上岸。記者林昭彰／翻攝
淡水河口交通渡船傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局和海巡隊共分6個梯次，晚間7時23分已將51名旅客全數自八里渡船頭安全接駁上岸。記者林昭彰／翻攝
淡水河口交通渡船傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局和海巡隊共分6個梯次，晚間7時23分已將51名旅客全數自八里渡船頭安全接駁上岸。記者林昭彰／翻攝
淡水河口交通渡船傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局出動船艇前往接駁旅客上岸，當時51名旅客和船長、船員共53人在船上都平安。圖／新北市消防局提供
淡水河口交通渡船傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局出動船艇前往接駁旅客上岸，當時51名旅客和船長、船員共53人在船上都平安。圖／新北市消防局提供
淡水河口交通渡船傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局和海巡隊共分6個梯次，晚間7時23分已將51名旅客全數自八里渡船頭安全接駁上岸。記者林昭彰／翻攝
淡水河口交通渡船傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局和海巡隊共分6個梯次，晚間7時23分已將51名旅客全數自八里渡船頭安全接駁上岸。記者林昭彰／翻攝
淡水河口交通渡船傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局出動船艇前往接駁旅客上岸，當時51名旅客和船長、船員共53人在船上都平安。圖／新北市消防局提供
淡水河口交通渡船傍晚大退潮時擱淺在河中，消防局出動船艇前往接駁旅客上岸，當時51名旅客和船長、船員共53人在船上都平安。圖／新北市消防局提供

八里 淡水河

延伸閱讀

農曆初二遇大退潮 淡水河口渡船驚傳擱淺「53人受困河中」

影／16越南男女搭貨船偷渡來台 恐怖密艙成烤爐險缺氧喪命

分秒必爭 新北智能消防服務台 任務提早20秒出勤

16越南人偷渡來台遭關貨輪密艙缺氧求救 4人殺人未遂起訴

相關新聞

農曆初二遇大退潮 淡水河口渡船驚傳擱淺「53人受困河中」

今天是農曆初二碰上大潮，下午的退潮水位也特別低，新北市淡水河口天天跑八里、淡水兩岸之間的交通渡船，下午5時30分竟然傳出...

板橋湳雅夜市爆管「1319戶受影響」 11線公車路線調整

新北市板橋區南雅南路、館前西路口今下午3點45分發生自來水管破裂，由於部分路段封閉、改道，交通局表示，有11線公車行駛路...

淡水河渡船擱淺53人受困河中 消防、海巡出動全數接駁上岸

新北市淡水河口今天傍晚傳出渡船擱淺，53人在河中央受困船上，消防局獲報後聯繫船長，所有人平安，預估漲潮即可脫困，但因河面...

淡水交通渡船擱淺沙洲 侯友宜命船公司八里渡輪停航

新北市淡水河口交通渡船傍晚5點半左右，擱淺在八里左岸離岸100米。消防局說，船上包括船員共53人，已由竹圍船艇、海巡船艇...

揪甘心！新竹小吃攤商陳美枝 再捐金門救援利器「大蟒蛇」

在新竹都城隍廟小吃商圈擺攤的陳美枝新竹市陳美枝女士繼代表捐贈金門縣消防局水域救援車後，今天又一次捐贈縣消防局5處消防分隊...

水管疑老舊破裂流失百噸清水 板橋1319戶今晚沒自來水用了

新北市板橋區今下午發生路面下自來水管破裂，館前西路與南雅南路口道路出現裂痕，大量自來水不斷從裂縫中湧出。水公司表示當地為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。