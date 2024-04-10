淡水河渡船擱淺53人受困河中 消防、海巡出動全數接駁上岸
新北市淡水河口今天傍晚傳出渡船擱淺，53人在河中央受困船上，消防局獲報後聯繫船長，所有人平安，預估漲潮即可脫困，但因河面上風大氣溫低，為避免旅客恐慌，仍決定出動硬殼船並請淡水海巡隊支援巡防艇，協助接駁所有旅客已平安上岸。
稍早消防局和海巡隊自晚間6時44分起，共分6個梯次，至晚間7時23分已將51名旅客全數從八里渡船頭平安接駁上岸，擱淺的船隻由航運公司等待漲潮自行處理，滬尾消防分隊留下2名隊員在船上陪同船長和船員。晚間7時37分，船已經脫困駛回碼頭。
今天是農曆初二碰上大潮，根據中央氣象署資料，淡水、八里地區今天近午11時38分最滿潮，之後逐漸退潮，傍晚5時58分最乾潮時，水位低於當地平均海平面大約159公分，而平常潮差小的時候，最乾潮的水位大約只會低於平均海平面16至65公分左右。
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