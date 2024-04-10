漫畫大師敖幼祥助東華大學災後重建 義賣善款72萬元全捐校方
0403大地震重創國立東華大學理工學院，館內研究設備、校方累積20年研究資料全燒光。以「烏龍院」等系列作品聞名海內外的漫畫大師敖幼祥支援災後重建，捐出19幅作品並以原價對折展售，慈善義賣明天起至21日在藝托邦藝文空間登場，所得善款72萬元將全數捐給校方，盼各界響應支持，讓校方提供更優質教育資源。
敖幼祥工作室精選19幅藝術作品，包含敖幼祥「十八羅漢心經系列」等經典之作，每幅作品原價8萬元，義賣期間僅需半價4萬元，實體展售將於4月11日至21日下午1點到晚上8點在藝托邦藝文空間，線上拍賣則是11日下午2點。
敖幼祥工作室表示，敖幼祥的作品隨著時間推移，會持續帶給鑑賞者靈感與滿足，也有不斷增值的潛力。義賣所得76萬元將全數捐贈國立東華大學，用於支持學校震後重建工作，特別是修復受地震損害的教學與實驗設施，期盼各界響應參與，不只能獲得一件藝術珍品，更是直接支援教育復興，幫助校方與學生災後重建，繼續提供優質的教育資源。
東華大學前副校長、現任人工智慧辦公室主任林信鋒表示，東華大學受災大樓為化學及部份物理老師實驗室，疑因地震導致化學藥品掉落釀成火警，建物付之一炬，加上其他災損，估計超過5億元。此次獲得敖幼祥義賣捐款，校方深表感謝。
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