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陽明院區火災366人急撤離 北市聯醫曝「災損」：已恢復正常運作

中央社／ 台北10日電

北市立聯合醫院陽明院區今天上午發生火警，撤離366人，火勢迅速撲滅未釀傷亡。聯醫下午表示，除部分空調設備遭燒毀，醫療業務均已恢復正常運作。

台北市立聯合醫院今天下午透過新聞稿表示，陽明院區上午10時23分警報器響起，同時發現有黑煙自地下1樓冒出，隨即依緊急災害應變標準作業流程，啟動初期滅火、通報消防隊及人員疏散。

聯醫說明，消防隊在上午10時32分抵達院區滅火，撤離人員包含地下1樓至2樓的來院民眾及員工共366人，隨後經消防隊灑水灌救，於10時58分撲滅火源，無人受傷。

聯醫指出，此次火警燒損部分空調設備，疑似因施工不慎導致釀災，詳細原因尚待調查，目前醫療業務已恢復正常運作。

台北市立聯合醫院陽明院區今天上午發生火警，撤離366人，火勢迅速撲滅未釀傷亡。聯醫下午表示，除部分空調設備遭燒毀，醫療業務均已恢復正常運作。聯合報記者蕭雅娟／翻攝
台北市立聯合醫院陽明院區今天上午發生火警，撤離366人，火勢迅速撲滅未釀傷亡。聯醫下午表示，除部分空調設備遭燒毀，醫療業務均已恢復正常運作。聯合報記者蕭雅娟／翻攝

北市 消防隊 火災

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