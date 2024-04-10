陽明院區火災366人急撤離 北市聯醫曝「災損」：已恢復正常運作
台北市立聯合醫院陽明院區今天上午發生火警，撤離366人，火勢迅速撲滅未釀傷亡。聯醫下午表示，除部分空調設備遭燒毀，醫療業務均已恢復正常運作。
台北市立聯合醫院今天下午透過新聞稿表示，陽明院區上午10時23分警報器響起，同時發現有黑煙自地下1樓冒出，隨即依緊急災害應變標準作業流程，啟動初期滅火、通報消防隊及人員疏散。
聯醫說明，消防隊在上午10時32分抵達院區滅火，撤離人員包含地下1樓至2樓的來院民眾及員工共366人，隨後經消防隊灑水灌救，於10時58分撲滅火源，無人受傷。
聯醫指出，此次火警燒損部分空調設備，疑似因施工不慎導致釀災，詳細原因尚待調查，目前醫療業務已恢復正常運作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言