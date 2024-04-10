影／為搶綠燈5秒？蘇澳車未讓行人超驚險畫面曝 網掀論戰：都有責任

宜蘭蘇澳鎮一處路口昨天傍晚發生汽車未禮讓行人，險釀車禍。網友把事發時的行車記錄器影像貼臉書，指行人原本在斑馬線要跑過馬路，未料1輛左彎小客車差點撞到他，嚇到跳起來，倒退一步。貼文者指「行人地獄？」引爆網友論戰，揭露人、車為了搶最後5秒，雙方都有錯。

民眾在「宜蘭知識+」臉書貼文，「這是傳說中的行人地獄嗎？」經查險撞影片位於蘇澳鎮福德與區界東路口，研判當時綠燈倒數快要變紅燈，行人應該是看到綠燈的秒數快到，正想「跑起來」快速過馬路，此時行人的對向左前方，駛來一輛自小客車左彎，差點撞到該行人，緊急煞車。

驚險鏡頭全被停等紅燈的車輛拍下，貼臉書社群，引發網友論戰「這是行人地獄？」還是「帝王條款？」

底下網友說「車子轉太快了吧」、「左轉車速度太快，一個閃神他就GG了」、「行人帝王條款，只要走在斑馬線上，不管什麼燈號，車輛都必須讓行人」、「轎車不知道是不是被A柱擋到，靠近才看到......挺危險的」。

不過也有人覺得行人有責任，留言「行人只剩幾秒還要硬闖真的蠻危險」、「行人也有先左右看，才想加速過去，汽車轉彎本來就要慢」、「感覺行人看到車來想趕快衝」、「行人5秒時才靠近馬路，他站到路旁已經變燈了，嚴格上是他闖紅燈」。

最後網友認為雙方都有責任，「看起來兩位都有問題？行人用走的突然變快，汽車路口沒有放慢」、「講白了，就是兩個都搶綠燈通行」。