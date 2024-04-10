以為又地震！吊車「倒退嚕」衝民宅撞倒牆 她因貓咪驚險逃一劫

基隆市安樂區基金二路今天下午1點多有一輛吊車疑沒有拉好剎車，駕駛下車察看要作業，吊車突然往後「倒退嚕」撞入一間開雜貨店的民宅，磚牆都被撞倒，現場一片凌亂，幸好當時在屋內的一名泰籍女外移工出門打掃，驚險逃過一劫，直呼「只差15秒，驚死人」。

這起事故發生在下午1點多，安樂區基金二路發生一起吊車撞入民宅事故，疑似沒有拉好剎車設備，駕駛下車察看要作業時，吊車突然往後「倒退嚕」，當時駕駛發現後要阻止已來不及，就這樣直直撞進民宅內。

起重機下滑衝進雜貨店撞倒牆，女移工驚險逃一劫。圖／李源林提供

這處民宅的牆壁被撞倒，車子就卡在民宅內，造成屋內一片凌亂，屋內是一間雜貨店，貨品、櫃子全被撞倒，被撞到東倒西歪，場面令人怵目驚心。

中崙里長李源林表示，吊車突然撞進民宅，還好女移工剛好出去掃地，命大逃過一劫，現場一片凌亂。

「差了15秒就被撞到」女外勞說，她本來以為地震又來了，有一聲巨響，真的嚇死她了，她當嚇到話都講不出來，沒想到是一輛大車撞進來，牆都倒了，幸好當時她剛好拿掃巴出去要掃地，因為有貓把垃圾拖出去，垃圾散落一地，沒想到因此救了她，否則當時在屋內就被車撞到了。