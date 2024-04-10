以為又地震！吊車「倒退嚕」衝民宅撞倒牆 她因貓咪驚險逃一劫
基隆市安樂區基金二路今天下午1點多有一輛吊車疑沒有拉好剎車，駕駛下車察看要作業，吊車突然往後「倒退嚕」撞入一間開雜貨店的民宅，磚牆都被撞倒，現場一片凌亂，幸好當時在屋內的一名泰籍女外移工出門打掃，驚險逃過一劫，直呼「只差15秒，驚死人」。
這起事故發生在下午1點多，安樂區基金二路發生一起吊車撞入民宅事故，疑似沒有拉好剎車設備，駕駛下車察看要作業時，吊車突然往後「倒退嚕」，當時駕駛發現後要阻止已來不及，就這樣直直撞進民宅內。
這處民宅的牆壁被撞倒，車子就卡在民宅內，造成屋內一片凌亂，屋內是一間雜貨店，貨品、櫃子全被撞倒，被撞到東倒西歪，場面令人怵目驚心。
中崙里長李源林表示，吊車突然撞進民宅，還好女移工剛好出去掃地，命大逃過一劫，現場一片凌亂。
「差了15秒就被撞到」女外勞說，她本來以為地震又來了，有一聲巨響，真的嚇死她了，她當嚇到話都講不出來，沒想到是一輛大車撞進來，牆都倒了，幸好當時她剛好拿掃巴出去要掃地，因為有貓把垃圾拖出去，垃圾散落一地，沒想到因此救了她，否則當時在屋內就被車撞到了。
起重車駕駛表示，當時起重機停在一處有點斜坡的地方，車輪下方有用橫手阻擋，他也不知怎麼會往下滑。警方已到現場採證，調查事故原因，釐清責任歸屬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言