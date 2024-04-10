影／嬰兒車上名牌包遭順手牽羊 男桃園Outlet大膽行竊過程全被拍

桃園中壢青埔某Outlet日前有男子於親子遊戲場內，趁他人不注意時，透過外套掩護，順手取走放置於嬰兒車上的名牌包，被害人損失至少10萬元，不過誇張行徑全被監視器拍下，警方已掌握嫌犯特徵積極偵辦中。

中壢警分局青埔派出所表示，4月8日接獲新竹縣竹北分局六家派出所單一窗口報案，報案人放置於嬰兒推車內名牌包，於4月7日下午4時許，在中壢春德路商場親子遊戲場內遭竊，損失約10萬餘元。

只見嫌犯起初邊用手機邊左顧右盼，待時機成熟時，立刻走到嬰兒車旁，運用手上的黑色外套，將名牌包取走，立刻低頭步行離開現場，以為神不知鬼不覺，不過行竊過程全都被監視器拍下。