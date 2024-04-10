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影／北捷屢遭塗鴉6人分2組犯案 求償、罰款金額曝

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北捷運2月16日、19日凌晨遭人翻越圍牆塗鴉，北市捷運警察隊獲報後，立刻派專人偵辦案件，經過1個多月的調查，發現有6名男子分組犯案，還有外籍人士參與其中，全案依違反「大眾捷運法」移送北捷裁罰，最高可罰7500元罰鍰。

至於罰款金額，台北捷運表示，依大捷法50條第1項第3款「非大眾捷運系統之車輛或人員，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所」，對6人分別裁處4500元罰鍰；塗鴉部分依第50條第1項第9款「拋棄一般廢棄物」，分別裁處1500元罰鍰。另民事求償清潔費用1萬5944元。

北市捷警隊說，台北捷運劍潭站機房屋頂2月16、19日凌晨，遭人翻越圍籬進入塗鴉，由於國內近來發生多起捷運設施塗鴉快閃事件，且在網路上形成仿效式風潮，捷運警察隊獲報後立即指派專人偵辦。

經調1個多月的調查，警方調閱站區及沿線道路監視器影像，發現有兩組共6名男子利用深夜時間進入站體管制區對建物噴漆塗鴉，其中部分行為人還具有外籍身分，目前已陸續通知前來說明，全案於4月3日依違反「大眾捷運法」移請台北捷運裁罰，可處1500至7500元罰鍰，民眾應在合法處所揮灑創作，切勿以身試法。

台北捷運劍潭站機房屋頂2月16日、19日凌晨遭人翻越圍牆塗鴉。圖／北市捷警隊提供
台北捷運劍潭站機房屋頂2月16日、19日凌晨遭人翻越圍牆塗鴉。圖／北市捷警隊提供

北捷 捷運 警察

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