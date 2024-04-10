金防部37歲王姓軍官今晨浴廁跌倒 頭部受重創送醫不治
陸軍金門防衛部金門守備大隊一名王姓中尉輔導長在今天凌晨4時許，疑因起床後尚未清醒，在上廁所時不慎於廁所內跌倒，導致頭部重創，送醫急救仍宣告不治，目前軍方已通知家屬，至於詳細案發原因仍待釐清。
據了解，這名年約37歲王姓軍官是高雄岡山人，平日身體健康，並無任何疾病，前一天也未飲酒，目前死亡時間尚未確定，但他是在今天凌晨4時許，經幹部發現仰躺於個人寢室浴廁內，後腦明顯外傷出血且無意識，到底確切的死亡原因？是否是死亡多時，以否錯過黃金搶救時間等因素，還有待警方釐清。
目前王姓軍官的父親與太太都已經抵達金門協處，家屬相當悲痛，金防部也派員全程陪同協處，家屬希望能早日釐清王姓軍官的死因。
金防部對此深表遺憾與不捨，已於第一時間與家屬聯繫，且立即封鎖現場，通報憲、警偵處，後續除配合調查釐清外，並全力協助家屬處理後續事宜。
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