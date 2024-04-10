影／彩券行被撬損失70多萬 保全無作為還辯「以為修鐵門」

新竹縣湖口鄉一家彩券行前年遭歹徒闖入搜刮70多萬，店家控訴歹徒用千斤頂把門撬開一個洞闖入時，保全警報器響起，歹徒嚇得跑掉，但保全公司1小時才抵達現場，且拍照3分鐘就離開，完全沒報警。歹徒見保全人員離開後，繼續入內偷走70多萬彩券，事後保全公司承認有疏失，願賠償25萬，但現在都解約了依舊無消無息。對此保全公司無回應，僅說會與對方私下處理。

彩券業者徐先生控訴，2022年12月26日他經營的彩券行，凌晨1時許遭歹徒入侵，歹徒將用千斤頂把店裡鐵門撬開後，觸動保全公司警報，當下歹徒先離開店內觀察，但保全公司人員1小時後才抵達現場，且只拍照停留3分鐘就離開，看到鐵門被撬一個洞也沒報警，害得後來歹徒再次回到店內，將70多萬彩券和現金被搜刮一空。

徐先生說，等他上班發現彩券行遭竊立即報警，警方到達後，詢問保全公司人員為何發現鐵門被撬開卻沒報警，保全人員竟說回：「我以為你們在修鐵門」，讓他覺得實在太離譜，後來保全公司承認疏失，願意賠償25萬，雙方也簽了和解書，但直到今天都已經2年了，保全公司都無消無息。

「太離譜了，如果保全當下報警我們損失也不會那麼慘重」，徐先生表示，後來雙方解約後，新保全公司都進駐了，但該保全公司到現在也沒有來拆除警報，也擔心自行拆除會有毀損問題，希望這家保全公司快點賠償違約金，趕快來拆掉舊有設備。

記者撥打該保全公司業務電話，對方沒有接聽，聯繫該保全公司法務，對方針對事件未發表意見，只表示會與對方私下處理。