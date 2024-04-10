桃園路邊機車鑰匙沒拔 他偷騎辯要南下...才騎2公里就被逮

桃園市桃園區昨晚有民眾報案，自己騎車臨停購物忘了拔車鑰匙，沒想到回頭一看機車不翼而飛，警方獲報後追查，20分鐘內就逮到人，對此偷車賊辯稱不是故意將車騎走，因為想回南部但身上沒帶錢，才想騎走代步，全案依法移請偵辦。

民眾昨晚騎著機車到桃園區建新街購物，把機車臨停路邊後下車時，忘記把車鑰匙拔起，結果一名56歲林姓男子路過發現趁機騎走，被害民眾買完東西出來驚覺機車失竊，立即向桃園警分局大樹派出所報案，員警依規定受理同時發動攔截圍捕。