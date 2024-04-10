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桃園路邊機車鑰匙沒拔 他偷騎辯要南下...才騎2公里就被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區昨晚有民眾報案，自己騎車臨停購物忘了拔車鑰匙，沒想到回頭一看機車不翼而飛，警方獲報後追查，20分鐘內就逮到人，對此偷車賊辯稱不是故意將車騎走，因為想回南部但身上沒帶錢，才想騎走代步，全案依法移請偵辦。

民眾昨晚騎著機車到桃園區建新街購物，把機車臨停路邊後下車時，忘記把車鑰匙拔起，結果一名56歲林姓男子路過發現趁機騎走，被害民眾買完東西出來驚覺機車失竊，立即向桃園警分局大樹派出所報案，員警依規定受理同時發動攔截圍捕。

結果員警在20分鐘內，在桃園火車站前商圈中正路上發現林男騎著該輛機車，立即上前攔查，林男辯稱不是故意要將機車騎走，是因為被老闆解雇，想回南部但身上沒錢，剛才路過發現機車鑰匙沒拔，才想說騎走代步返鄉，希望能獲得原諒。不過員警向林男說明不管任何理由竊取他人財物皆已觸法，全案依法移請偵辦。

偷車賊辯稱不是故意將車騎走，因為想回南部但身上沒帶錢，才想騎走代步，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
偷車賊辯稱不是故意將車騎走，因為想回南部但身上沒帶錢，才想騎走代步，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區昨晚有民眾報案，自己騎車臨停購物忘了拔車鑰匙，沒想到回頭一看機車不翼而飛。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區昨晚有民眾報案，自己騎車臨停購物忘了拔車鑰匙，沒想到回頭一看機車不翼而飛。記者周嘉茹／翻攝

偷竊 桃園

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