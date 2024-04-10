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沒錢繳2萬7罰款竟搶攤商刮刮樂試手氣 刮中1800沒用下場更慘
家住桃園楊梅的35歲黃姓男子今年農曆初六到監理站查詢無照駕駛及酒駕罰單，得繳2萬7000元，由於身上錢不夠只得搭公車先回家，途經某銀行前方的彩券攤，買百元刮刮樂試手氣但摃龜，苦惱之際竟搶走攤商桌上的17張刮刮樂，然後逃回家，雖刮中1800元卻也立刻被逮，桃園地檢署偵結，將黃男依搶奪罪嫌起訴。
起訴事實指出，黃男過年前因為酒後駕車又被查出無照駕駛分別遭罰，今年2月15日大年初六開工首日上午，先到中壢監理站辦理無照及酒駕的罰單，沒想到2張罰單加總得繳2萬7000元，黃男無力支付只好先搭公車回家。
據悉，當天上午11點多黃男走到公車站前50公尺，發現銀行門外有賣彩券的阿嬤，於是買了2張100元刮刮樂，其中1張中了百元，想以小博大卻摃龜，之後他呆坐樹下苦思如何解決罰單，看著賣彩券的阿嬤竟一時糊塗直接搶走她桌上擺放的一疊刮刮樂逃逸，為免大紅外套太顯眼，他還躲進小巷邊走邊脫，然後搭計程車回家。
彩券阿嬤遭搶後，大聲疾呼「穿紅衣服的搶劫啊！」桃市中壢警分局中壢派出所據報出動大批警網追捕，根據監視器發現黃男搶了刮刮樂後搭計程車回家，當天下午2點在楊梅區將黃男逮捕到案。
黃男供稱，當日搭小黃回家第一件事就是將搶到的刮刮樂拿出來刮，全部刮完發現中了6張，於是騎腳踏車去住處附近彩券行兌獎，總共中了1800元，中壢警方循線逮到他時，當場查扣11張已刮開卻未中獎、面額200元的刮刮樂「幸運紅包」，還有獎金1800元。
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