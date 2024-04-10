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國一南下三重路段兩貨車事故 釀一車翻覆一人受傷
呂姓男子今天清晨開貨車經過國一南下三重路段，不慎失控碰撞另輛貨車，導致被撞貨車整個側翻駕駛沒有受傷，呂男則肢體多處遭玻璃割傷，送醫後無大礙。事故雙方沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，呂姓男子（21歲）今天清晨6時許開著一輛貨車，沿著國道一號高速公路往南方向行駛，途中行經30.6公里三重路段，疑因車輛操作不當，擦撞同向中線車道另輛小貨，導致被撞貨車人車翻覆，駕駛自行脫困，幸運沒有受傷。
呂男撞車後擋風玻璃碎裂，雙腿被玻璃碎裂割傷、胸口悶痛，新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視被撞駕駛沒有大礙，呂男則受傷送醫急救，所幸沒有生命危險。事故雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德呼籲，民眾不慎發生車禍遭高速撞擊時，切勿任意移動患者，除趕緊撥打119報案協助外，維護患者呼吸道暢通、呼吸順暢，並保護患者頸椎，以避免造成二次傷害。
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