16越南人偷渡來台遭關貨輪密艙缺氧求救 4人殺人未遂起訴
林姓船長與3名船員去年12月載運16名越南籍偷渡客闖關，卻將16人關在密閉船艙內，因艙內缺氧，艙內16人為求生猛烈敲打船艙，動靜引來登檢的海巡人員察覺，緊急開艙才讓缺氧的16人脫困，其中一名阮女一度休克，送醫才救回，雄檢今偵結，依殺人未遂罪嫌起訴林男等4人。
檢方調查，林男（54歲）與鄭姓（64歲）、黃姓（34歲）、郭姓男子（71歲）合作，若成功完成一次偷渡，可獲利至少8、9萬元，去年12月8日下午2時許，林男駕駛蒙古籍「鑽石206號」貨船，從高雄港出海至大陸沿海。
抵達接駁海域後，越南籍10男、6女等16名偷渡客搭上「鑽石206號」，等船隻接近台灣海域後，16人再由林男等人安置在密艙空間內，計畫駛回高雄港後，再藉修船名義讓偷渡客成功上岸。
但船艙空間狹小，擠入16人後卻僅預留2個直徑約9公分的通氣孔，去年12月11日下午1時許，林男等人將密艙上鎖後，就未再確認艙內狀況，接近高雄港時，為了不讓海巡人員發現通氣孔，林甚至以紙盒於通風口處。
後來偷渡客因缺氧激發逃生本能，不斷敲打船艙呼救，同日下午5時10分許，海巡人員在碼頭登檢時，察覺艙內呼救聲，要求林男等人開啟密艙，才成功救出16人。
其中1名阮姓女子，遭救出後一度休克命危，送醫診斷為呼吸衰竭，幸急救後才撿回一命，林男等4人被逮後，林收押禁見，其餘3人則限制出境、出海。
檢方今偵結，依殺人未遂罪嫌將林男等4人起訴，林男今移審法院由院方裁定是否接押，至於「鑽石206號」則向法院聲請沒收。
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