影／被開違停罰單 陸配激動下跪喊：警察是世界最大的
台中市第六警分局永福所在8日巡經永福路時，發現一輛轎車違規停車，警方鳴笛仍未駛離，警方依法告發，未料引來車內張姓女駕駛不滿，直接下車在街頭向警員下跪，不斷高喊「對不起」等語，張女是陸籍配偶，案發後已被家人帶離，警方提醒用路人，務必遵守交通規則，以免受罰。
第六警分局永福所員警在8日下午1時許，經過西屯區永福路與福科路口時，見有多輛車違停，警方先鳴笛驅離避免影響交通，但陸配張女（57歲）駕駛的白色轎車仍未駛離，員警即依法告發違規，張女疑不滿遭開單，下車後在大街上下跪。
張女下跪後，不斷向警員磕頭，高喊「對不起」、「警察大人是世界最大的」、「對你不禮貌」、「耍威作福」等語，期間仍爭執其違規的狀況，最後張女因情緒激動，警方委由家人帶離。
第六警分局呼籲，駕駛人務必遵守交通規則，警方也會持續加強宣導及取締，以維護用路人安全。
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