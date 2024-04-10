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疑財務糾紛 涉槍擊彰化縣議員楊竣程服務處6嫌到案

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣議員楊竣程的鹿港服務處7日凌晨疑遭人持空氣槍射擊鐵捲門數槍，還持棍棒砸盆栽，事後，楊竣程甚為低調，不願證實。但鹿港警分局昨晚請楊竣程到分局說明，證實確有其事，但不願意提告。警方經過了解，雙方疑因財務糾紛引起，已連夜逮獲涉案6名男子到案，將依恐嚇及妨害秩序罪嫌偵辦。

據指出，本月7日凌晨2時許，曾姓男子等6名男子到楊竣程服務處前，先涉嫌持空氣槍朝鐵捲門開了數槍，並分持球棒猛砸鐵捲門及盆栽，雖然沒有人受傷，警方也未接獲報案，但服務處距離派出所約700公尺，引起地方關切。

不過，楊竣程昨天接獲媒體查證時否認，還說服務處被砸已經是2年前的事，當時也沒有開槍。

由於傳聞沸沸揚揚，鹿港警分局先是到楊竣程服務處採證，警方指出，除盆栽被砸損外，鐵捲門確實有2個凹痕，地上也有塑膠彈殼，初步判斷是被空氣槍槍擊，至於傳聞開了8槍，則有待查證。

警方昨晚請楊竣程說明，並報請檢察官指揮偵辦，鹿港分局長林英煌說，楊竣程證實服務處確實遭人持空氣槍射擊及被砸損盆栽，警方隨即連夜將涉案的6名男子逮捕。

警方指出，此案疑因財務紛引發，警方將進一步釐清是否有人教唆，相關涉案人將依恐嚇及妨害秩序罪嫌偵辦。

彰化縣議員楊竣程服務處疑被人開槍，警方採證發現鐵捲門有凹損痕跡。圖/讀者提供
彰化縣議員楊竣程服務處疑被人開槍，警方採證發現鐵捲門有凹損痕跡。圖/讀者提供
彰化縣議員楊竣程服務處疑被人開槍，警方採證發現鐵捲門有凹損痕跡。圖/讀者提供
彰化縣議員楊竣程服務處疑被人開槍，警方採證發現鐵捲門有凹損痕跡。圖/讀者提供
彰化縣議員楊竣程服務處疑被人開槍，警方採證發現鐵捲門有凹損痕跡。圖/讀者提供
彰化縣議員楊竣程服務處疑被人開槍，警方採證發現鐵捲門有凹損痕跡。圖/讀者提供

彰化 鹿港

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