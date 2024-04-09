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彰縣議員楊竣程服務處遭開槍！本人卻稱二年前的事 警追特定人士

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣議員楊竣程服務處傳出遭人開槍破壞，警方到場採證。圖／讀者提供
彰化縣議員楊竣程服務處傳出遭人開槍破壞，警方到場採證。圖／讀者提供

彰化議員楊竣程的服務處在本月七日凌晨遭人開槍恐嚇，還有人持棍棒破壞鐵門，警方昨調閱監視器，發現確實有數人開車前往，下車後持球棒和瓦斯槍到場破壞；不過，楊竣程對此十分低調，至今天為止不但沒有報案，對於記者詢問還聲稱是二年前發生的金錢糾紛往事。警方今晚已從監視器掌握特定人士和車輛，正循線追查中。

據了解，自本月七日凌晨案發後，彰化縣警鹿港分局一直到今天傍晚都沒有接獲報案，直到消息傳出 ，主動前往楊竣程服務處調查，在現場發現二個疑似瓦斯槍使用的高壓瓶，鐵門也有被破壞痕跡；經調閱監視器，證實七日凌晨確實有多人前往現場，有一名白衣男子疑似拿著瓦斯槍開了約八槍，也有黑衣男子拿著球棒不斷敲打鐵捲門。

楊竣程接受記者電話訪問時，聲稱服務處被破壞是二年前的往事，當時因與人有金錢糾紛，對方找人來砸毀他的服務處，當時也只有被砸並沒有開槍；對於被爆出這兩天服務處外被開槍，他聲稱沒有這回事。

警方目前已通知楊竣程來說明，因尚未接獲報案，先依社會秩序維護法展開調查，目前已從監視器掌握特定人車，將逐一傳喚到案，釐清案情。

彰化縣議員楊竣程服務處疑被人開槍破壞，警方初步發現鐵門有被破壞痕跡。圖／讀者提供
彰化縣議員楊竣程服務處疑被人開槍破壞，警方初步發現鐵門有被破壞痕跡。圖／讀者提供

彰化 監視器 議員

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