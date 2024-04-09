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3男持空氣槍驅趕高雄柴山獼猴 涉違反社維法究辦

中央社／ 高雄9日電

高雄柴山一帶6日有民眾疑持空氣槍趕獼猴，警方獲報8日逮捕3名涉案男子並起獲4把槍枝，詢後依違反社維法究辦；農業局說，影片內未有射擊獼猴行為，將請當事人說明。

社會秩序維護法規定，無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰。

高雄市政府警察局鼓山分局今天發布新聞稿表示，案情始於網友貼文影片，畫面中3名男子6日凌晨1時10分許在高雄市鼓山區柴山大路疑持空氣槍騷擾獼猴。

鼓山分局說，專案小組8日下午3時40分鎖定涉案人身分，晚間9時許查緝3人到案，起獲2把空氣槍、1把彈簧槍與1把瓦斯槍，再經鋁板測試，4槍都未貫穿、無殺傷力，後續依違反社維法究辦，並函請高市府農業局審認是否違反野生動物保育法。

農業局表示，檢視影片未有射擊台灣獼猴行為，將請當事人說明，深入調查釐清，而依法不得任意獵捕、宰殺台灣獼猴，違者可罰新台幣6萬元到30萬元。

台幣 台灣獼猴 影片

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