影／哈士奇走失 警15分鐘尋獲果斷「抱緊處理」...萌樣曝光

林姓女子日前跟家人開車北上要找親戚，帶著毛小孩哈士奇「奇奇」一同出門，一路開了近5小時，沒想到就在抵達親戚家時，車門打開時「奇奇」一躍而下，隨即在大馬路上不見蹤影。林女焦急的向警方報案，警方獲悉通報群組幫忙注意，經15分鐘搜尋，幸運找到「奇奇」身影，員警怕牠又跑走，直接抱住，並聯繫飼主到場，員警驚呼「牠一直跑，體力怎麼這麼好」，抱回派出所安置。

大安分局臥龍街派出所日前獲報，林女稱自己老家在台北，平時住在屏東，當天跟家人開車載著「奇奇」一同北上找姊姊，由於「奇奇」沒有牽繩，剛到台北開車門時「奇奇」一躍而下跑向大馬路，自己怎麼追也追不到，找不到蹤影。

林女事後將愛犬照片Po上網協尋，同時致電轄區派出所求助，稱「奇奇」人生地不熟，當時天空飄著雨，氣溫也很低，很緊張，警方獲悉，在群組轉達告知，請同事幫忙注意，警員林哲綾、柯禹志出門查看，經過15分鐘找尋，果真在50公尺旁巷口找到「奇奇」。

警員林哲綾見「奇奇」不太怕人，怕牠又跑走，直接一把抱住，同時聯繫仍在附近找尋到飼主林女，由於當時外面下雨，便先把「奇奇」抱回派出所安置，林女直呼警察為民服務很窩心，頻頻感謝警察熱心幫忙。