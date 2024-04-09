監控鏡頭救了女嬰！月嫂哄睡竟用力搖晃她 新手媽解約才知非合格保母

基隆市剛生下女嬰的蘇姓女子，上月找月嫂到家中照料母女。她從監控畫面看到王姓月嫂搖晃女兒，下樓質問時王女否認，雙方解約。蘇女事後帶女兒就醫檢查尚無異狀，但醫師說腦部尚未完全發育，要持續追蹤。基市府社會處表示，王女非合格保母，將依法裁罰，並調查她是否有不當對待女嬰行為。

蘇女將王姓月嫂的相關資訊，以及家中發生的事上傳臉書，提醒網友雇請月嫂時多留意。蘇女今天說，女兒是她的第一胎，她不知政府有提供家長協助媒合保母服務，因此在產前透過臉書月嫂社團徵求月嫂，住在新北市的王女提出相關證照，經過視訊和到家面試後，決定聘請王女當月嫂。

王女3月10日起住進蘇女家中，蘇女和丈夫的房間在3樓，王女和女嬰睡在2樓房間。蘇女一開始還學得王女做得不錯，但3月女兒滿月，她和丈夫帶去診所打預防針，醫師說女嬰有鵝口瘡，囑咐要用開水擦拭眼睛、嘴巴及臉部，才知道王女用洗澡水擦是錯誤的。

蘇女說，丈夫還曾從監視鏡頭發現女兒喝完奶後，王女沒有幫忙「拍嗝」，就把女兒放在床上，導致溢奶，床墊濕了也沒馬上換。4月4日她重看監視畫面，發現王女疑有不當照護行為。

蘇女後來調整監控鏡頭角度，當晚看到王女哄睡時用力搖晃女兒，馬上下樓質問王女。王女否認，蘇女出示畫面，王女回說已沒印象。蘇女對王女說，不放心讓王女照顧小孩，王女認為既然不放心，就不要再做了，雙方解約，王女要求蘇女給付「尾款」才離去。蘇女事後帶女兒去醫院檢查，醫師表示暫無異狀。