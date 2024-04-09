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在家灌香腸出事！男左手捲入香腸絞肉機 食指慘被輾斷
新北市瑞芳區吳姓男子今午在連福新城的民宅，操作香腸絞肉機時，左手不慎被機器捲入。消防局到場救援，破壞機具助吳脫困，發現食指已遭輾斷，送往基隆長庚醫院急救。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心中午12點24分接獲報案，連福新城有男子的左手被捲進香腸絞肉機，需要救援。瑞芳消防分隊人員抵達時，看見50多歲吳男的左手卡在機器內，疼痛難耐，緊急用砂輪機等工具破壞絞肉機，協助脫困。
救護人員檢查吳男傷勢，發現他的左手食指已遭機器輾斷，趕緊給予緊急處置，連同斷指一併送往醫院急救。
新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，民眾操作機械時務必專心，並遵守操作規定，避免意外事故發生。如遇緊急困難需要幫助，可以就近向消防單位或撥打報案電話119或110尋求協助。
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