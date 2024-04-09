職業賭場藏身桌遊店 台南警凌晨突襲逮29人、查獲3千萬賭資

台南警方獲報永康區永大二路某桌遊店掛羊頭賣狗肉，經營職業賭場，查訪蒐證發現確有假藉桌遊賭博。凌晨當場查獲溫姓主嫌與8荷官、4工作人員共13人，賭資籌碼3028萬多元、現金9萬多元賭資與撲克牌、營業報表等證物，另查獲賭客16人，依刑法賭博罪移送檢方偵辦。

永康警分局表示，日前接獲情資，指轄內某桌遊店以1樓娃娃機店為掩護，將賭場設於2樓方便過濾賭客進出。因深夜經常有人出入，進出噪音致附近住戶不堪其擾。分局專案小組員警前往蒐證，發現該處掛羊頭賣狗肉，看似桌遊店事實上卻是在經營百家樂、妞妞職業賭場。凌晨兩點見賭客陸續進入聚賭，兵分多路包圍整棟桌遊店後直衝各樓層，順利查獲。