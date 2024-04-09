「我沒做壞事啦！」東港船長終回家...失聯是因衛星電話沒電了

屏東縣東港籍鴻興漁號今天返回屏東停泊在鹽埔漁港。記者劉學聖／攝影

屏東縣東港籍漁船「鴻興漁號」3日出海後失聯，家屬憂心，尋求各界幫忙，海巡昨中午在貓鼻頭西南方45海浬發現「鴻」船身影，昨深夜連人帶船押回興達港調查，船上查無任何違禁品，今在檢方同意下，「鴻」船返回東港，船長今回到家後，家人準備豬腳麵線過運，陳姓船長受訪說，「我沒有做壞事情啦！」

陳姓船長今天早上近8點回到新園家中，船長媽媽特別準備豬腳麵線，陳姓船長說，謝謝大家關心，昨天海巡說要要給檢察官看一下，「我又沒有做壞事情，檢查完之後就開回來了」，早上到港。

陳姓船長3日上午8點46分從東港出港，陳姓船長說，原本要去花蓮，後來因為地震，改到鵝鑾鼻附近海域。他不知道家人在找他，他買中古的衛星電話，沒有給他充電器，衛星電話沒電，加上船上無線電的電池電力不足，訊號發送不出去。

海巡發現他鳴笛為什麼不回應？陳姓船長說，船裡面引擎很大聲，沒有聽到，後來小船來了，他才停下來，海巡人員跟他說，「你家人都很煩惱」，他不知道家人在找他。