影／夾娃娃機當提款機 高雄男連偷12機台現金
高雄林姓男子居無定所，缺錢用便把夾娃娃機當成他的提款機，涉嫌連偷同一家夾娃娃機店12台機台的零錢。警方接獲報案，在街頭巧遇林，逮捕他到案，依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，4月3日、6日、7日，高雄市新興區新田路某夾娃娃機店，機台台主發覺12台機台全無收入，覺得可疑，調閱店內監錄系統畫面，才發現遭小偷，昨天上午6時許，向高雄市警新興分局報案。
承辦警員分析連日幾件娃娃機店遇竊，涉案男子都在清晨出沒，昨天接獲報案後，趁勤務結束要回家，繞到夾娃娃機店附近，在街上巧遇涉案的林姓男子（18歲），隨即通知支援警力到場，逮捕林查辦。
據悉，林姓男子自稱居無定所，因缺錢花用，見夾娃娃機店沒人，才利用自備的開鎖工具，打開機台投幣箱，偷走機台內的零錢，大約偷3000元，已經花光。
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