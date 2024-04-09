影／夾娃娃機當提款機 高雄男連偷12機台現金

高雄林姓男子居無定所，缺錢用便把夾娃娃機當成他的提款機，涉嫌連偷同一家夾娃娃機店12台機台的零錢。警方接獲報案，在街頭巧遇林，逮捕他到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，4月3日、6日、7日，高雄市新興區新田路某夾娃娃機店，機台台主發覺12台機台全無收入，覺得可疑，調閱店內監錄系統畫面，才發現遭小偷，昨天上午6時許，向高雄市警新興分局報案。

承辦警員分析連日幾件娃娃機店遇竊，涉案男子都在清晨出沒，昨天接獲報案後，趁勤務結束要回家，繞到夾娃娃機店附近，在街上巧遇涉案的林姓男子（18歲），隨即通知支援警力到場，逮捕林查辦。