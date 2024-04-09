屏漁船失聯5天 獲救舉止詭異遭查

屏東縣東港籍「鴻興漁」船失聯多日，海巡署巡護七號8日發現後，確認船上3人人員均安。記者劉星君／攝影 屏東縣東港籍漁船「鴻興漁號」三日出海後失聯，海巡昨中午在貓鼻頭西南方四十五浬發現「鴻」身影，但海巡人員靠近廣播，船上三人都不回應，派員登船後，確認人員均安，但全案諸多疑點，連人帶船「押」往海巡興達基地。海巡對於案情三緘其口，稱已報請檢察官指揮，釐清相關案情。

「鴻」本月三日從東港漁港出海，船上有陳姓船長及兩名外籍移工共三人，傳出出海當天陳男就相當神秘，行駛至鵝鑾鼻西方海域十八點五海浬後失去AIS訊號，陳男未再與家人聯繫。

因正好碰到花蓮地震，家屬擔心受海嘯影響，心急到屏東縣長周春米臉書留言，海巡獲報派遣多艘艦艇至台灣西南海域搜尋，昨上午十一時廿五分許，成功找到失聯的「鴻」船。

但海巡人員廣播時，船上人員不像獲救般雀躍，船上有人活動，卻未回應海巡艦鳴笛，起初由巡護七號伴航，最後派員登船確認陳男及二名員工均安。

「失聯」原因海巡對外宣稱是發電機故障，導致無法通聯，但海巡顯得低調，頗不尋常。據了解，船上動態主要依賴AIS系統發報，該系統設計即便船隻失去動力，仍有應急電力可以發報，方便救難人員取得位置，「鴻」船是否自行關閉，待進一步調查。