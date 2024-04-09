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沙灘車高速逼車 狂飆投83線 2輛扣牌 1車送辦

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

清明連假，投83線有人違規駕駛越野沙灘車，還沿途高速逼車，其他用路人氣得報警。圖／民眾提供
清明連假，投83線有人違規駕駛越野沙灘車，還沿途高速逼車，其他用路人氣得報警。圖／民眾提供
清明連假，南投有民眾駕車行經仁愛鄉投83線道路，遭數輛越野沙灘車高速逼車，氣得報警。當地警方攔檢查獲4輛沙灘車，全數開單告發，其中2輛沙灘車懸掛他車號牌，當場扣牌，另1輛掛的臨時車牌竟是影印的，依偽造文書罪嫌送辦。

投83線是萬豐、法治2部落互通及往返埔里的必經要道，不少溯溪愛好者也會循該路線前往濁水溪上游旅遊；但有民眾投訴，清明期間要回部落老家，行經投83線時，發現幾輛越野沙灘車往奧萬大方向行駛，且沿途高速逼車嚇壞不少用路人。

由於，越野沙灘車沿途不斷高速逼車，十分危險，民眾氣得報警；當地仁愛警分局獲報後，立刻調派線上警力攔截，在投83線霧社路段查到4輛沙灘車，發現2輛竟懸掛他車臨時車牌，另1輛臨時車牌竟是影印的。

仁愛警分局表示，沙灘車並非屬專供載運人客或貨物的交通運輸制式車輛，現行已明文規定不得行駛於道路，因此當場禁止違規的越野沙灘車繼續行駛與使用道路，並依道路交通管理處罰條例規定開單告發，當場吊扣相關車牌。

警方指出，違規駕駛沙灘車行為人最高可處1萬4400元罰鍰，提供牌照領用人最高可處1800元罰鍰；此外，影印他車臨時車牌並懸掛行駛已涉嫌偽造文書，依法將這名駕駛人函送南投地檢署偵辦。

沙灘 越野 逼車

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