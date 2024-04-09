南亞工廠火災釀空汙 再吃水汙罰單

南亞公司未妥善攔阻並收納救災廢水，再吃水汙罰單。圖／新北市環保局提供 新北泰山區南亞塑膠工廠前天發生火災，濃煙惡臭擴散新北至桃園，新北市環保局表示，昨天上午現場監測，已經沒有大量濃煙，下風處林口、泰山、新莊、樹林、板橋及土城區域空品監測數值皆為零或無高濃度反應，解除空汙示警。在火警發生當下，南亞公司已被環保局依空汙法告發，打火過程也未攔阻收納救災廢水，再依水汙法告發，連吃兩張罰單。

對於挨罰，南亞公司回應，一切依規定辦理，損失金額估計中，待保險公司進一步勘察後，依保險合約申請理賠。火災事故調查完成後，會要求各相關部門檢討改善。

環保局表示，昨天上午9時許火災現場已無大量濃煙，監測空氣品質結果，電子鼻量測數值零，多用氣體偵測儀量測VOC數值為0.1－0.4，其餘氣體數值為零；另空品監測車持續在下風處林口樂活公園監測空氣品質，目前PM2.5、PM10、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧等空氣汙染物，屬正常範圍。

環保局說，火災發生當下，即提醒南亞公司應妥善攔阻並收納救災廢水，導入廢水處理設施妥善處理，避免汙染水體，8日凌晨發現有救災消防泡沫水排入錢厝坑溪，立即要求南亞公司緊急應變處理及撈除溢出泡沫，並採集水樣快篩檢測水質，未發現急毒性反應。

環保局指出，南亞公司火災當下已因管理不當產生自燃，致產生異味汙染物，依空汙法告發，最重可處500萬元罰鍰；泡沫廢水流入水體，再依違反水汙法告發，最高可處600萬罰鍰。

市議員李宇翔批評南亞公司缺乏企業社會責任，周邊居民長時間聞惡臭，南亞卻稱「空氣無毒」，環保局更將空氣品質監測車停在距火場6公里遠處測量，質疑是護航放水，呼籲市長侯友宜態度硬起來捍衛市民權益。

環保局回應，空品監測車停放位置擇定於人口聚集處及下風處，是根據專業判斷，民代誣指護航放水說法，是打擊第一線工作士氣。