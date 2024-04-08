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高雄男車禍自撞「全裸」逃下車！急護重要部位…父母不解 網友全看傻

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄橋頭區27歲蘇姓男子6日開車失控，在橋頭區撞上一間建材行後起火，蘇男成功脫困，但近日脫困影片在網路瘋傳，蘇下車時「全裸」掀起討論，網友推測是遭人押走逃離，或是偷情來不及穿衣，不過警方今還原經過，蘇男「全裸」開車連父母都不解，已採尿送驗。

警方調查，6日下午4時許，蘇男開車行經橋頭區甲昌路，不明何故自撞路邊房屋，造成身上多處擦挫傷，所幸並無大礙。

警方到場後，蘇男全裸站在路旁，施測後並無酒駕，近日該段車禍影片在網路瘋傳，只見蘇男高速撞上高雄一間建材行，現場瞬間燃起火光，雜物四散。

後來，有居民衝上前幫忙拉開車門，沒料蘇男一下車竟全身光裸，急著保護重要部位跑下車，並未受嚴重傷勢。

影片曝光後網友熱議，推測全裸原因可能是被被押走脫光，或是偷情被抓包，衣服來不及穿，逃跑不慎才撞上。

據了解，事故發生後，警方通知蘇男父母到案，毀損轎車為蘇母所有，當天蘇疑是要開車返家，沒料失控自撞，只是為何全裸開車，連父母都不解，直言近幾天蘇男精神恍惚，疑似「卡到陰」，但也不知原因。

為釐清蘇男是否為服用藥物導致，當天警方取得父母同意後，已對蘇男採尿，等候化驗釐清。

蘇男車禍自撞，轎車幾乎全毀，所幸未受重傷。記者張議晨／翻攝
蘇男車禍自撞，轎車幾乎全毀，所幸未受重傷。記者張議晨／翻攝
蘇男車禍自撞後全裸逃下車，影片曝光引起網友熱議。取自爆料公社
蘇男車禍自撞後全裸逃下車，影片曝光引起網友熱議。取自爆料公社

全裸 影片 父母 自撞 車禍

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