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年輕時當「網路男蟲」還騙警察錢 他通緝逃亡7年...遭北市警逮獲

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

郭姓男子身背侵佔通緝在身，逃亡7年，上月搬入北市大安區一處公寓，轄區警方接獲線報，潛入公寓樓梯埋伏，順利逮獲他，警方依程序詢問身分，他報身分證字號時，還想用假身分「A開頭」矇混過關，員警立刻戳破「老實說你的身分我們已經掌握了，你還要報A嗎？」，將他上銬逮捕，解送歸案。

警方調查，郭男（47歲）有竊盜、詐欺、侵佔等前科，曾入監服刑，年輕時靠著斯文長相，在網路上誆稱是新加坡航空副機師，犯下多起愛情詐騙，屢登媒體版面。他先以甜言蜜語哄騙女生，讓對方陷入情網，第二次見面就發生關係並互認男女朋友，交往期間以錢包不見等理由，要女友支付生活開銷，甚至還會要求買iPad、精品，不少女性受害，當時媒體報導直呼他是「網路男蟲」。

郭男因2017年的侵佔案件遲遲未到庭，遭士林地檢署通緝，孰料他一逃亡就是7年，上月搬入北市大安區四維路一處公寓，轄區大安分局瑞安街派出所接獲線報，上月底至公寓樓梯埋伏，當時他正要開門回家，員警上前表明身分，順利逮捕到案。

據了解，郭男不只對女生騙財騙色，還曾在2009年假冒自己是外交官，向高雄員警說自己從台北到高雄旅遊，期間公事包遭搶，沒錢回家，以相同的說詞至高雄7家派出所騙取同情，得手7000至8000元現金後，直接到網咖消費，高雄市刑大事後戳破他謊言，在網咖逮捕他。

郭姓男子身背侵佔通緝在身，逃亡7年，上月底遭北市大安警方逮捕解送歸案。記者翁至成／翻攝
郭姓男子身背侵佔通緝在身，逃亡7年，上月底遭北市大安警方逮捕解送歸案。記者翁至成／翻攝

公寓 女生 網路男蟲

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