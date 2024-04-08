青少年20多輛集體飆車「2人無照」 北投警開59張罰單、拘提6人送辦

屁孩凌晨飆車、競速，今年3月30日凌晨，4、50輛機車自新北市淡水新市鎮，流竄至北投警分局轄內大度路、承德路等路段，在北投士林科學園區周邊聚集飆車競速、燒胎。北投警方追查，除2名少年無照駕駛，針對涉案機車舉發10項違規，共開出59張罰單，並拘提擦撞警用機車、妨害公眾往來安全罪的黃男等6人到案。

北投警方指出，3月30日凌晨獲報聚集飆車競速，快打部隊到場，飆車族一哄而散，警方強勢攔查數輛違規車輛，當場依道路交通管理處罰條例第12、21條等規定取締「使用吊銷、註銷牌照」查扣自小客車1輛，及2名青少年「無照駕駛」騎機車，共查扣3車。

警方調查，飆車族從淡水地區行經至北投，利用北士科凌晨人煙稀少，聚集飆車、原地甩尾、燒胎等行為，經專案小組清查過濾路口監視器畫面，查出涉案普重機車20餘輛，涉10項違規，包含未戴安全帽2件、使用手機1件、未打方向燈22件、行駛禁行機車16件、多車道左轉未駛入內側1件、紅燈右轉11件、遮蔽車牌1件、無照駕駛3件、危險駕車（競駛）1件、逾檢註1件，共計舉發交通違規共計59件。

這群飆車族在道路上危險駕駛、占用道路飆車競駛與競技等違法行為，依道路交通管理處罰條例第43條「二輛以上之汽車在道路上競駛、競技者」重罰汽車駕駛人3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照。

警方指出，攔查過程中，黃男涉擦撞警車機車，所幸無人受傷，涉妨害公務罪，並與20多歲游姓、張姓、魏姓、蔡姓、張姓等5人涉犯妨害公眾往來安全罪，依法送辦。