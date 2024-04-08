影／沙灘車隊山路狂飆 囂張高速逼車…結果GG了
清明連假，南投有民眾駕車行經仁愛鄉投83線，卻遭數輛越野沙灘車高速逼車，氣得報警。當地警方攔檢查獲4輛沙灘車，全數開單告發，其中2輛沙灘車懸掛他車號牌，當場扣牌；另1輛更扯，臨時車牌竟是影印的，依偽造文書罪嫌送辦。
投83線萬豐、法治2部落互通及往返埔里的必經要道，不少溯溪愛好者也會循該路線前往濁水溪上游旅遊；但有民眾投訴，清明期間要回部落老家，行經投83線時發現好幾輛越野沙灘車往奧萬大方向行駛，且沿途高速逼車嚇壞不少用路人。
由於，越野沙灘車沿途不斷高速逼車，危險又惡劣，民眾氣得報警；當地仁愛警分局獲報後，立刻調派線上警力攔截，果然在投83線霧社路段查獲到4輛沙灘車，一查更發現，2輛竟懸掛他車臨時車牌；另1輛更扯，臨時車牌竟是影印的。
仁愛警分局表示，沙灘車並非屬專供載運人客或貨物的交通運輸制式車輛，現行已明文規定不得行駛於道路，因此當場禁止違規的越野沙灘車繼續行駛與使用道路，並依道交條例第12、15、32-1條規定開單告發，並當場吊扣相關車牌。
而依據相關罰則，除了對駕駛沙灘車行為人最高合計可開罰1萬4400元罰鍰，針對提供牌照領用人最高可處以1800元罰鍰；此外，影印他車臨時車牌並懸掛行駛已涉犯偽造文書罪嫌，同時依法將該名駕駛人函送南投地檢署偵辦。
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