屏縣東港籍漁船3日失聯至今 家屬擔心盼加快搜尋腳步

屏東縣東港籍「鴻興漁號（CT2-5600）」漁船3日花蓮地震後失聯，焦慮家屬6日求助縣府及立委徐富癸，徐富癸第一時間要求漁業署、海巡署、國搜中心展開搜尋，今8日一早，到往新園鄉探視家屬，除轉達縣長周春米關心外，也強調一定會請相關單位全力搜尋，盡快找到船跟人。

徐富癸表示，陳姓船長4月3日上午和2名印尼籍漁工從東港出海，在鵝鑾鼻西方海域18.5浬後，就不再發出訊號，失去聯絡迄今，他一接到家屬求助，立即要求漁業署、海巡署等相關單位務必在最短時間找船、找人。

探視過程中，陳姓船長父親難掩焦慮心情，一再拜託要加快搜尋腳步，徐富癸除給予安慰，也請家屬放心，他一定會隨時關注搜尋進度，向家屬說明。