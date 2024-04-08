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屏縣東港籍漁船3日失聯至今 家屬擔心盼加快搜尋腳步

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣東港籍「鴻興漁號（CT2-5600）」漁船3日花蓮地震後失聯，焦慮家屬6日求助縣府及立委徐富癸，徐富癸第一時間要求漁業署海巡署、國搜中心展開搜尋，今8日一早，到往新園鄉探視家屬，除轉達縣長周春米關心外，也強調一定會請相關單位全力搜尋，盡快找到船跟人。

徐富癸表示，陳姓船長4月3日上午和2名印尼籍漁工從東港出海，在鵝鑾鼻西方海域18.5浬後，就不再發出訊號，失去聯絡迄今，他一接到家屬求助，立即要求漁業署、海巡署等相關單位務必在最短時間找船、找人。

探視過程中，陳姓船長父親難掩焦慮心情，一再拜託要加快搜尋腳步，徐富癸除給予安慰，也請家屬放心，他一定會隨時關注搜尋進度，向家屬說明。

徐富癸說，根據軌跡推測漁船持續往菲律賓方向移動，目前已要求海巡署增派船艦，並發布協尋的消息給附近漁船，擴大搜尋。同時密切關注搜救進度，提供最及時協助。

立委徐富癸（右）今探視失聯船長家屬，陳姓船長父親（左）難掩焦慮心情，一再拜託要加快搜尋腳步，徐富癸說，他會隨時關注搜尋進度，向家屬說明。圖／徐富癸辦公室提供
立委徐富癸（右）今探視失聯船長家屬，陳姓船長父親（左）難掩焦慮心情，一再拜託要加快搜尋腳步，徐富癸說，他會隨時關注搜尋進度，向家屬說明。圖／徐富癸辦公室提供
立委徐富癸（右）今探視失聯船長家屬，陳姓船長父親（左）難掩焦慮心情，一再拜託要加快搜尋腳步，徐富癸說，他會隨時關注搜尋進度，向家屬說明。圖／徐富癸辦公室提供
立委徐富癸（右）今探視失聯船長家屬，陳姓船長父親（左）難掩焦慮心情，一再拜託要加快搜尋腳步，徐富癸說，他會隨時關注搜尋進度，向家屬說明。圖／徐富癸辦公室提供

徐富癸 海巡署 漁業署

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