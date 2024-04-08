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影／台南市區街道天然瓦斯管線被挖斷 消防人員噴水霧防護
台南市安南區海東七街今天上午8點多發生外包商在路面施工時，不慎挖斷地下天然瓦斯管線，造成瓦斯外洩。消防分隊接獲民眾報案後派出人車到場，先噴灑水霧防護，並通知天然瓦斯公司人員趕到現場，已將管線開關關閉，防止瓦斯外洩。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午8點9分接獲民眾報案，有外包商在安南區海東七街80號前路面施工時，不小心挖斷地下天然瓦斯管線，造成天然瓦斯外洩。
安南消防分隊接獲報案後，派出3車5人到場噴灑水霧防護，8點33分欣然瓦斯公司人員到場，8點46分關閉瓦斯管線源頭止漏。
據了解，現場情形為台電外包廠商進行路面刨除工程，不慎挖斷天然瓦斯管線，封鎖現場並管制人車及火源使用，欣然瓦斯人員關閉源頭，解除管制，現場交由欣然瓦斯公司人員處理，外包管並將修復管線。
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