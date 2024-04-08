影／台南市區街道天然瓦斯管線被挖斷 消防人員噴水霧防護

台南市安南區海東七街今天上午8點多發生外包商在路面施工時，不慎挖斷地下天然瓦斯管線，造成瓦斯外洩。消防分隊接獲民眾報案後派出人車到場，先噴灑水霧防護，並通知天然瓦斯公司人員趕到現場，已將管線開關關閉，防止瓦斯外洩。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午8點9分接獲民眾報案，有外包商在安南區海東七街80號前路面施工時，不小心挖斷地下天然瓦斯管線，造成天然瓦斯外洩。

安南消防分隊接獲報案後，派出3車5人到場噴灑水霧防護，8點33分欣然瓦斯公司人員到場，8點46分關閉瓦斯管線源頭止漏。