清明祭拜忘了車停哪 警員火速找到 男子在臉書感謝伸援
台北市陳姓男子昨天陪岳父母南下台南市祭祖後，和家人到中西區百貨公司用餐，車停在附近的停車場，用餐後卻忘記車停在哪個停車場，警員獲報於10分鐘內火速尋獲汽車，陳頻頻向警員道謝；陳事後並在臉書留言說，沒能記住警員名字，如果長官遇到這位帥哥警察，拜託再次轉達感恩之意。
60歲陳姓男子昨天下午3點多到台南市警二分局民權派出所報案說，他陪岳父母到台南掃墓祭祖後，中午駕車與岳父母前往某百貨公司購物並用餐，將汽車停放在中西區永福路附近巷子內的停車場，卻忘記停車場的詳細地點，已經先在附近尋找了近1個小時，但實在是找不到，才會到派出所報案求助。
警員王御政、鄭亦晉、施坤男、陳科志等人協助查詢確定車子沒有被拖吊，立即過濾路口監視器影像，確認陳開車行經路線，馬上到附近尋找，沒多久就在忠義路上的停車場發現車子，只花10分鐘就找到。陳看到自己的愛車又驚又喜，對於忘了停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝。
陳說，他從台北下來，人生地不熟，加上自己大意，到百貨公司吃飯後，忘了車停在哪個停車場，找了近1小時，不得已求助警察，結果讓警員辛苦的幫忙找尋才找到，實在是很不好意思。事後陳男並在臉書留言說，不好意思，沒能記住員警名字，如果長官遇到這位帥哥警察，拜託再次轉達感恩之意。
警方說，民眾外出時如車輛停放在不熟悉路段或停車場，容易忘記停放地點，建議下車時記下附近清楚地標，隨手以手機紀錄周遭景物或路邊門牌拍照留存，以免忘記停放地點，造成本身困擾。
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