快訊

黃子佼遭爆性侵未成年少女 孟耿如深夜緊急關臉書

蔣經國自認耽誤錢復連說三聲對不起 他分析父子差異

清明祭拜忘了車停哪 警員火速找到 男子在臉書感謝伸援

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓男子（左）忘了車停哪，台南市警二分局民權派出所警員王御政（右），熱心協助10分鐘迅速找到車子。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子（左）忘了車停哪，台南市警二分局民權派出所警員王御政（右），熱心協助10分鐘迅速找到車子。記者黃宣翰／翻攝

台北市陳姓男子昨天陪岳父母南下台南市祭祖後，和家人到中西區百貨公司用餐，車停在附近的停車場，用餐後卻忘記車停在哪個停車場，警員獲報於10分鐘內火速尋獲汽車，陳頻頻向警員道謝；陳事後並在臉書留言說，沒能記住警員名字，如果長官遇到這位帥哥警察，拜託再次轉達感恩之意。

60歲陳姓男子昨天下午3點多到台南市警二分局民權派出所報案說，他陪岳父母到台南掃墓祭祖後，中午駕車與岳父母前往某百貨公司購物並用餐，將汽車停放在中西區永福路附近巷子內的停車場，卻忘記停車場的詳細地點，已經先在附近尋找了近1個小時，但實在是找不到，才會到派出所報案求助。

警員王御政、鄭亦晉、施坤男、陳科志等人協助查詢確定車子沒有被拖吊，立即過濾路口監視器影像，確認陳開車行經路線，馬上到附近尋找，沒多久就在忠義路上的停車場發現車子，只花10分鐘就找到。陳看到自己的愛車又驚又喜，對於忘了停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝。

陳說，他從台北下來，人生地不熟，加上自己大意，到百貨公司吃飯後，忘了車停在哪個停車場，找了近1小時，不得已求助警察，結果讓警員辛苦的幫忙找尋才找到，實在是很不好意思。事後陳男並在臉書留言說，不好意思，沒能記住員警名字，如果長官遇到這位帥哥警察，拜託再次轉達感恩之意。

警方說，民眾外出時如車輛停放在不熟悉路段或停車場，容易忘記停放地點，建議下車時記下附近清楚地標，隨手以手機紀錄周遭景物或路邊門牌拍照留存，以免忘記停放地點，造成本身困擾。

陳姓男子在派出所臉書留言，如果長官遇到這名協助找到他車子警察，拜託再次轉答感恩之意。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子在派出所臉書留言，如果長官遇到這名協助找到他車子警察，拜託再次轉答感恩之意。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員王御政，熱心協助台北市陳姓男子找到愛車 。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員王御政，熱心協助台北市陳姓男子找到愛車 。記者黃宣翰／翻攝

停車場 警察

延伸閱讀

清明4天連假都沒動 國健署建議：洗碗可邊做腿部運動

清明掃墓離奇車禍？撞壞別人祖墳翻車「4輪朝天」駕駛卻不見人影！

四生肖清明掃墓留意「木壓蛇傷」 命理師：可準備1物化解意外

「清明」平肝息風、滋養肝陰為主 多吃這類食物避免春季常見疾病

相關新聞

連燒12小時 南亞林口廠大火飄惡臭擾鄰

台塑集團南亞塑膠位於新北市泰山區的工廠昨凌晨發生火警，巨量黑煙直衝雲霄，周邊包括林口、泰山、新莊、五股、龜山等地居民都聞...

國1北上高雄端「水肥車」翻覆水肥溢出飄異味車流回堵

高雄國道1號北上366公里處，今天上午9時許一輛水肥車疑失控翻覆，橫躺外側車道，駕駛未受傷，但卡在反覆的車上內，車上水肥...

影／花蓮強震當天出港 屏東東港籍漁船失聯 海巡持續搜尋

屏東縣東港籍漁船鴻興漁號CT2-5600，強震當天3日上午8點46分從鹽埔漁港出港後，當日下午1點過後失聯。家屬焦急6日...

台南市區街道天然瓦斯管線被挖斷 消防人員噴水霧防護

台南市安南區海東七街今天上午8點多發生外包商在路面施工時，不慎挖斷地下天然瓦斯管線，造成瓦斯外洩。消防分隊接獲民眾報案後...

宜蘭載送高中職生廂型車與休旅車交叉撞 9人受傷送醫

宜蘭1輛載送高中職生的廂型車與1輛休旅車，今天上午6點多，在壯圍鄉新南村的中興三路與新南路口發生交叉撞車禍，造成9名學生...

清明祭拜忘了車停哪 警員火速找到 男子在臉書感謝伸援

台北市陳姓男子昨天陪岳父母南下台南市祭祖後，和家人到中西區百貨公司用餐，車停在附近的停車場，用餐後卻忘記車停在哪個停車場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。