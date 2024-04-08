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連燒12小時 南亞林口廠大火 飄惡臭擾鄰

聯合報／ 記者林昭彰葉德正林海／連線報導

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南亞塑膠林口廠昨天凌晨大火，悶燒十二小時，過程中濃煙不斷，影響新北、桃園部分地區空氣品質。圖／新北市消防局提供
南亞塑膠林口廠昨天凌晨大火，悶燒十二小時，過程中濃煙不斷，影響新北、桃園部分地區空氣品質。圖／新北市消防局提供
台塑集團南亞塑膠位於新北市泰山區的工廠昨凌晨發生火警，巨量黑煙直衝雲霄，周邊包括林口、泰山、新莊、五股、龜山等地居民都聞到惡臭。由於廠內儲放約三百噸原料與成品，火勢悶燒十二個小時，昨天下午才完全撲滅，無人受傷。

南亞塑膠林口廠位於林口台地邊緣、明志科技大學後方山頂，為五層樓鋼筋混凝土結構建築獨幢廠房，主要生產ＣＰＰ塑膠透明薄膜。昨天凌晨二時許，作業人員發現一樓倉庫失火，嘗試滅火無效即向一一九報案求援。

新北市消防局出動大批人車，凌晨三時卅分通報火勢控制，局限在廠房內不會擴大延燒，但燃燒面積高達八六○坪，且儲放塑膠原料和塑膠膜成品合計三百公噸，火勢尚未撲滅，不時濃煙竄出。

直到天亮，許多民眾仍看到黑煙竄升天際的恐怖景象，鄰近區域包括新北市林口、泰山、新莊、五股，和桃園市龜山居民都聞到惡臭。南亞說明塑膠膜經燃燒會產生二氧化碳等物質，但無毒性。新北市、桃園市環保局均嚴密監控空氣品質，提醒下風處民眾關閉門窗，易過敏的人建議戴上口罩。

廠房直到中午過後仍不斷冒出巨量黑煙，包括桃園和台北市支援七輛水庫車，現場的水庫車、雲梯車、化學車、重機具累積達到一二三輛，出動達四二五名消防隊員。

新北市消防局表示，由於廠房面積太大、儲放原料及成品數量太多，廠內蓄熱溫度太高，採由外部朝門窗內持續射水降溫、排煙；燃燒十二小時後，昨天下午二時廿五分通報火勢熄滅。

新北市環保局說，現場稽查有空汙異味，已違反空氣汙染防制法，在各級防制區或總量管制區內，因管理不當產生自燃，致產生異味汙染物，將依法告發，可處五百萬元以下罰鍰。

南亞指出，初步統計損失約ＰＰ原料一百噸、ＣＰＰ膜成品兩百噸，損失金額粗估約一四三○萬元，由於ＣＰＰ膜營收占營收比重極低，因此對財務及業務並無重大影響。火災事故原因調查完成後，會立即召集各相關部門檢討改善。

林口 桃園

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