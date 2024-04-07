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「黑色大行李袋」遺落在板橋騎樓？ 近看居然是人體
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有民眾發現騎樓地上有個黑色大行李袋，好奇是誰不小心遺落，走近一看，才發現居然是人體！
民眾說，4月6日晚上七點多，吃完晚飯走在中正路的騎樓，發現前方有一大包黑色行李袋，本來以為是有人遺落，走近才看出來是個人用黑色夾克包住頭，就直接蜷縮著躺在地上，另一端還露出藍色拖鞋！
民眾驚覺可能是街友，看起來在睡覺，但又不知道會不會是有其他狀況，例如病倒甚至是已經往生，所以還是通報新北市政府。
新北市板橋區中正路相當繁華，這一帶有很多餐廳、咖啡廳，過去很少在這裡看到街友。
街友只靠外套躺在騎樓地上睡覺，讓人擔心會不會健康安全。
新北市政府社會局表示，只要接獲通報都會到現場關懷訪視，提供協助就醫、緊急安置及其他必要之協助予街友。如果氣溫低於10度以下，還會啟動街友關懷，提供熱食、物資及緊急安置；平時也提供街友關懷訪視、短期安置、職業重建、轉介職訓、就醫協助及代辦證件。不過許多街友因為各種特別的因素，最後還是選擇再回到街頭。
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